Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, стартовавший в понедельник, прибыл на Международную космическую станцию, прямую трансляцию стыковки аппарата с МКС ведет НАСА.

Ракета-носитель Falcon 9 осуществила запуск грузового корабля с космодрома во Флориде в понедельник. Захват аппарата механическим манипулятором осуществляет астронавт НАСА Джэк Фишер, ему ассистирует итальянец Паоло Несполи.

Грузовой корабль привез на МКС около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. В числе доставленных на орбиту материалов — новый суперкомпьютер, мыши для изучения возможности нивелировать негативное влияние гравитации на зрение человека, эксперименты по выращиванию легочных тканей и новейшие изыскания в области борьбы с болезнью Паркинсона, а также оснащенный телескопом наноспутник для изучения Земли с низкой околоземной орбиты.

Фишер и Несполи осуществят стыковку корабля к американскому модулю Harmony, где он будет оставаться около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных исследований. Dragon является на сегодня единственным грузовым кораблем, способным доставлять груз с МКС на Землю.

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