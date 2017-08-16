Грузовой корабль Dragon прибыл на МКС

ВАШИНГТОН, 16 авг — РИА Новости. Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX, стартовавший в понедельник, прибыл на Международную космическую станцию, прямую трансляцию стыковки аппарата с МКС ведет НАСА.
Грузовой корабль привез на МКС около 3 тонн груза, в том числе провиант, предметы первой необходимости и материалы для научных экспериментов. В числе доставленных на орбиту материалов — новый суперкомпьютер, мыши для изучения возможности нивелировать негативное влияние гравитации на зрение человека, эксперименты по выращиванию легочных тканей и новейшие изыскания в области борьбы с болезнью Паркинсона, а также оснащенный телескопом наноспутник для изучения Земли с низкой околоземной орбиты.
Фишер и Несполи осуществят стыковку корабля к американскому модулю Harmony, где он будет оставаться около месяца, после чего вернется на Землю с отработанными материалами и результатами научных исследований. Dragon является на сегодня единственным грузовым кораблем, способным доставлять груз с МКС на Землю.
We caught a #Dragon🐲! @Astro2Fish & @Astro_Paolo use @Space_Station #Canadarm2 to grab #Dragon vehicle at 6:52am ET https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/dsrlsG1V0b— NASA (@NASA) 16 августа 2017 г.