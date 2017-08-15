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РИА Наука
РИА Наука

Древнейшие следы металлургии на Земле оказались "случайной" фальшивкой

16:2415.08.2017
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© Фото : Ernst PernickaФрагменты меди и шлака, найденные в Чатал-ГуюкеФрагменты меди и шлака, найденные в Чатал-Гуюке
© Фото : Ernst Pernicka

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Фрагменты меди возрастом в 8,5 тысячи лет, найденные в городище Чатал-Гуюк в Турции, оказались не древнейшим продуктом металлургии, а случайным последствием неудачной попытки изготовить зеленую краску из медной руды, говорится в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

"Практически сразу после того, как мы начали изучать эти образцы "шлака", мы заметили, что они были переплавлены лишь частично. Это указало на то, что подобная переплавка произошла случайно или была побочным продуктом какого-то другого процесса, однако реальную историю этих слитков мы узнали намного позднее", — рассказывает Мильяна Радивоевич (Miljana Radivojevic) из Кембриджского университета (Великобритания).

Артефакты из Гебекли-Тепе, одной из древнейших стоянок людей каменного века
© Фото : Dieter Johannes and Klaus Schmidt, Göbekli Tepe Archive, DAI
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Чатал-Гуюк, а также несколько других стоянок древних людей на территории Анатолии, таких как Гёбекли-Тепе и Тепеджик-Чифтлик, сегодня считаются одними из самых древних следов существования первых зачатков цивилизации, религии и культуры на Земле. Раскопки, которые ученые проводят здесь с 1960 годов, помогли раскрыть многие детали того, как возникло земледелие, первые города и искусство, и показали, что государства и "вертикаль власти" еще не существовали примерно 8-9 тысяч лет назад.

Одной из самых необычных находок, сделанных на территории этих поселений, помимо загадочных черепов, украшенных узорами, является большой набор из множества мелких фрагментов меди и шлака, выплавленных из кусков медной руды. Эти артефакты многие историки считают сегодня первыми следами металлургии на Земле, чье существование подчеркивает то, что Чатал-Гуюк и другие древние поселения Анатолии были первыми очагами цивилизации.

Радивоевич и ее коллеги практически случайно выяснили, что на самом деле эти медные артефакты были изготовлены не древнейшими металлургами, а художниками, изучая химический состав и структуру этих артефактов и других медных предметов, найденных в более поздних слоях отложений в Чатал-Гуюке.

Украшения из Пакистана, изготовленные при помощи формовочного литья
© Фото : D. Bagault © C2RMF
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Обнаружив следы частичной переплавки в тех фрагментах шлака, которые были найдены в Чатал-Гуюке, ученые начали спорить об их природе и возможном происхождении. Эти споры, как и сами исследования древнейших медных "артефактов", долго не сдвигались с места, пока один из авторов статьи, эксперт в области химии древних пигментов, не упомянул, что окраска этих артефактов напомнила ему то, в какие цвета были выкрашены некоторые могилы в этом городище.

Эта фраза заставила другого участника экспериментов, специалиста по раскопкам, обратить внимание на то, что древнейшие медные артефакты из Чатал-Гуюка были найдены турецкими археологами в ямах, напоминающих по своей структуре примитивные могилы, в которых жители этого поселения хоронили своих соплеменников.

И то, и другое наблюдение, в свою очередь, побудили ученых сравнить химический состав красок, найденных в Чатал-Гуюке, с содержимым этих медных слитков, бусин и "шлака". Как оказалось, они состояли из примерно одинаковых минералов и элементов и обладали похожей структурой, тогда как медные бусины и другие украшения из более поздних слоев городища имели совершенно иной химический и изотопный состав.

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© Фото : world66.com
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Все это, по мнению Радивоевич и ее коллег, указывает на то, что фрагменты меди и частично переплавленной руды были не продуктом первых попыток выплавить металл, а неудачным результатом экспериментов древних художников по изготовлению синих и зеленых красок, которыми они украшали могилы, одежду и тела соплеменников.

Кроме того, куски руды, собранные жителями Чатал-Гуюка для производства краски, могли превратиться в подобные слитки и "шлак" в результате пожара в здании, где они хранились, и в последствии попасть в одну из могил древних анатолийцев. И тот, и другой вариант их происхождения, как отмечают археологи, хорошо согласуются с популярной сегодня теорией о том, что металлургия одновременно появилась в разных регионах Земли, а не возникла в одной точке и затем распространилась по планете, как считали ученые раньше.

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