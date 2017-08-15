Российские биотехнологи заставили одни бактерии сражаться с другими

Так художник представляет себе борьбу одних бактерий с другими в чашке Петри

Так художник представляет себе борьбу одних бактерий с другими в чашке Петри

МОСКВА, 16 авг — РИА новости. Исследователи Лаборатории биотехнологии новых биоматериалов Сибирского Федерального Университета (Красноярск, Россия) совместно с коллегами из Института биофизики Сибирского Отделения РАН и Федерального исследовательского центра "Красноярский научный центр СО РАН" разработали композитный материал с бактерицидными свойствами на основе бактериальной целлюлозы и наноразмерных частиц серебра. Для создания композитов ученые использовали собственный штамм бактерий с уникальными характеристиками, способный синтезировать бактериальную целлюлозу в различных исходных веществах.

Бактериальная целлюлоза широко используется в медицине в качестве перевязочного материала благодаря высокой биосовместимости и способности поглощать раневой экссудат (жидкость, выделяющаяся из мелких кровеносных сосудов при воспалении), при этом свободно отделяясь от раневой поверхности.

Исследования бактериальной целлюлозы для применения в качестве клеточных носителей в восстановительной хирургии и при реконструкции дефектов кожных покровов достаточно популярны. Среди исследовательских коллективов подобными разработками занимаются группы ученых из Китая, Японии, Бразилии, Румынии, Англии. Однако используемые зарубежными коллегами восстановительные агенты для получения бактериальной целлюлозы часто токсичны, а используемые методы получения композита далеко не всегда приводят к получению наночастиц серебра необходимого размера.

© СФУ Биокомпозит на основе бактериальной целлюлозы с наночастицами серебра © СФУ Биокомпозит на основе бактериальной целлюлозы с наночастицами серебра

Предложенный сибирскими учеными гидротермальный способ получения композитов бактериальной целлюлозы с наноразмерным серебром отличается экологичностью. Восстановительным агентом для получения частиц наносеребра серебра является сама целлюлоза при нагревании раствора AgNo3 свыше 30 градусов по Цельсию.

Подтверждена антибактериальная активность образцов в отношении таких бактерий, как Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae и Staphylococcus aureus.

© СФУ Младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ Анна Шумилова © СФУ Младший научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых биоматериалов СФУ Анна Шумилова

"Для создания композитов мы использовали собственный штамм уксуснокислых бактерий Komagataeibacter xylinus VKPM B —12068, который отличается высокой продуктивностью и способностью синтезировать бактериальную целлюлозу на различных субстратах", — отмечает один из авторов исследования Анна Шумилова.

Бактериальная целлюлоза обладает уникальными физико-механическими и химическими свойствами. В перспективе возможно применение материала полученного сибирскими биотехнологами в качестве раневых покрытий, в том числе, осложненных инфекцией.