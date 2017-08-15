"Умные, мягкие и зеленые": какими станут самолеты в будущем

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Российские авиаконструкторы готовятся к новому технологическому рывку и собираются в будущем создавать "умные", "мягкие" и "зеленые" самолеты, заявил РИА Новости в День авиастроителя руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.

"Происходит накопление качественных результатов, которые будут основой для рывка при создании авиации будущего. Мне видятся три основных направления рывка – это информационные технологии, новые материалы и новая экология", — сказал Сатовский.

По его словам, в будущем следует ожидать более тесную интеграцию летательного аппарата с искусственным интеллектом, когда сама машина становится "умной" — она понимает, в каком она техническом состоянии, подает сигналы о необходимости обслуживания и тому подобного.

"В будущем самолет сам будет уведомлять о том, что ему нужно, причем не только собственный экипаж, но и наземные службы аэропортов. Фактически речь идет о создании единой интеллектуальной информационной системы воздушного транспорта", — добавил Сатовский.

В то же время самолет будущего обязательно будет "зеленым" — экологически на порядки более чистым, чем нынешние. Во многом это станет возможным благодаря новым разработкам в вопросах обеспечения энергией: в первую очередь речь идет о "более электрическом" или даже полностью электрическом самолете, считает исследователь.

"На сегодняшний день в этой области остаются пока не преодоленные технические пределы: например, не хватает емкости аккумуляторов, нет эффективных систем распределения электропотоков большой мощности. С другой стороны, очевидно, что улучшение экологических показателей самолетов будущего будет обеспечиваться не только за счет электроэнергетики: это будут комплексные решения", — рассказал Сатовский.

Также будет развиваться производство самолетов из композиционных материалов, в чем пока только делаются первые шаги.

"Вместе с тем поле для развития здесь просто огромно – существенное влияние на дальнейшее развитие самолетостроения произведет появление "умных" материалов: материалов, способных к изменению формы; материалов с внутренней системой сенсоров и адаптирующихся к внешним воздействиям; "мягких" материалов; материалов, позволяющих обеспечить взаимодействие с воздушным потоком и других", — заключил эксперт.

Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным направлениям — химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному.

В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов робототехники. В настоящее время фонд работает более чем над 50 проектами, для них созданы свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных предприятиях.