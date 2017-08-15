Стекло и керамика Золотой Орды: как проходят раскопки под Астраханью

СЕЛИТРЕННОЕ (Астраханская обл.), 15 авг — РИА Новости, Иван Капустин. Уже более 60 лет археологи ежегодно приезжают на территорию Селитренного городища, расположенного в Харабалинском районе Астраханской области на месте бывшей столицы одного из крупнейших средневековых государств – Золотой Орды. Раскопки Селитренного городища начались в 1965 году и продолжаются по сей день. В преддверии Дня археолога – неофициального праздника, который отмечают в России 15 августа, корреспондент РИА Новости присоединился к экспедиции и узнал, что происходит с находками до попадания в музей.

Ордынским стеклом заинтересовались европейцы

На территории Селитренного городища располагался так называемый Новый Сарай, ставший столицей при хане Узбеке в начале XIV века. Старый Сарай располагался неподалеку, в нынешнем Красноярском районе Астраханской области, первое упоминание о нем относится к 1254 году. По предположению исследователей, Новый Сарай в XV веке пришел в запустение и окончательно прекратил свое существование в 1502 году.

"Подъем, встаем на раскоп", – команда археологов уже в 5 утра начинает подготовку к раскопкам. Через час им обязательно нужно выйти на объект, чтобы хоть немного поработать в прохладе. Большая часть археологов (около 20 человек) – студенты-практиканты, они копают дважды в день – с 6 до 11 утра и после большого перерыва с 4 до 7 вечера. На прошлой неделе температура воздуха в Астраханской области превышала отметку в 40 градусов.

В ближайшие два-три года команда будет вести раскопки на месте мастерской по производству стекла, которую относят к XIV веку – временам царствования Узбека; здесь уже работали археологи в 1967 году. По словам руководителя археологической экспедиции, начальника Учебно-научного археолого-этнологического центра Марийского университета (Марий Эл) Евгения Пигарева, объект состоит из производственной, где непосредственно шло изготовление изделий из стекла, хозяйственной и бытовой частей.

Размеры всей мастерской сложно себе пока представить, но известно, что она включала в себя сам дом мастера, торговое место, чтобы изделия сразу доходили до покупателя, усадьбу, хозяйственные постройки, несколько производственных цехов. Ассортимент найденных изделий из стекла очень многопрофильный: от украшений (бусы, кольца), до оконного стекла и стеклянных сосудов.

"На наш материал есть интерес у французских и бельгийских исследователей. Задача на данный момент – накопать как можно больше материала, связанного с процессом стеклопроизводства в Золотой Орде, и понять технологию производства на местном уровне, а также отобрать изделия, которые привозили сюда из других стран. Мы здесь встречаем изделия сирийских, египетских мастеров, но было и местное производство. Лабораторные исследования позволят разграничить местное и импортное, узнать технологию производства стекла и то, откуда она пришла в Золотую Орду. Предварительная договоренность с иностранными исследователями уже достигнута", – пояснил Пигарев.

© Фото предоставлено Астраханским краеведческим музеем-заповедником Археологические раскопки в Селитренном городище в Астраханской области © Фото предоставлено Астраханским краеведческим музеем-заповедником Археологические раскопки в Селитренном городище в Астраханской области

"Дойти до материка"

Новый Сарай был столицей хана Узбека, при котором Золотая Орда достигла наивысшего могущества: велась оживленная торговля со странами Европы, Египтом, Индией, Китаем. На пересечении торговых путей и стояла новая столица хана. Позже, при Петре I, на развалинах городища построили Селитренный завод, давший селу нынешнее название. Рядом с заводом и находится найденная археологами мастерская. По дороге к ней практически на каждом шагу встречаешь осколки керамики времен столицы Золотой Орды.

По словам Пигарева, в селе можно найти монеты, осколки, фрагменты ордынских изделий даже на поверхности, ветер постоянно меняет их местоположение и буквально "выкапывает" из земли. Студенты и волонтеры работают не по всему размеченному участку (около 100 квадратных метров) – по всей его площади выкопано несколько мусорных ям в один-два метра глубиной, именно они в данный момент представляют главную научную ценность для экспедиции Пигарева.

"Мусорные ямы показывают период жизнедеятельностью того или иного объекта. В культурном слое предмет может изменить свое местоположение, например, из-за ветра. Если предмет попадает в яму, он уже стабилен, так как мусорные ямы обычно засыпают землей, консервируют. Любая такая яма – место концентрации, куда скидывали отходы жизнедеятельности, монеты, производственный брак. У нас есть ямы производственные, где мы находим стекляшки, обломки, неудачные изделия. Есть ямы чисто бытовые, где обнаруживаем кости, битую керамику", – рассказал руководитель экспедиции.

Мусорные ямы заполнялись, как правило, за короткое время, поэтому археологам не нужно копать по слоям. Чего нельзя сказать о котлованах – они значительно превосходят мусорные ямы по ширине и глубине. На месте котлованов могли быть здания, склады или другие подобные объекты. Эти ямы заполнялись не один год, а несколько лет или даже десятилетий. По этой причине археологи вскрывают объект по культурным слоям (один слой – примерно 20 сантиметров) и отделяют находки друг от друга.

На один из таких котлованов наткнулась и команда Пигарева. По словам руководителя экспедиции, учитывая количество найденных осколков керамики, здесь мог проходить процесс отбора глины для будущих керамических изделий. В первые две минуты работы лопатой корреспондент РИА Новости сумел найти копыто, часть цветной керамики и кость животного.

"Главное – дойти до материка", – объясняет Макар, один из студентов-практикантов. Материк – слой почвы, который не содержит остатков деятельности человека. То есть под этим слоем никаких находок быть не может. Археологи заканчивают работать на данном участке после того, как найдут материк.

© Фото предоставлено Астраханским краеведческим музеем-заповедником Археологические раскопки в Селитренном городище в Астраханской области © Фото предоставлено Астраханским краеведческим музеем-заповедником Археологические раскопки в Селитренном городище в Астраханской области

Выкопать, чтобы закопать обратно

У строительных объектов времен Золотой Орды на территории Селитренного городища одна судьба – после проведения раскопок они закапываются вновь. Без музеефикации они будут разрушены погодой и туристами. Сам руководитель экспедиции разрабатывал несколько проектов по музеефикации памятников городища, но, по его словам, необходимого финансирования они не получили. По этой причине археологи больше не занимаются раскопкой крупных строительных объектов, чтобы не нарушать их консервацию.

"Мы выкапывали и вполне целые сооружения в хорошей сохранности. Одно время мы их оставляли на поверхности, потому что территория достаточно хорошо посещается туристами. Мы оставляли их на год-два, но они не могут находиться постоянно на открытой местности, погодные условия разрушают объекты, кроме того, туристы постоянно хотят прикоснуться к ним", – подчеркнул Пигарев.

Основная масса мелких находок – осколки, кости – после прохождения статистической обработки также закапывают обратно. Наиболее ценные вещи отходят Астраханскому краеведческому музею-заповеднику. Кроме того, специалисты должны определить, можно ли из осколков керамики склеить целый сосуд.

"Часть вещей склеивают в лаборатории, часть мы склеиваем здесь на месте. Вот, например, редчайшая вещь: этот сосуд предназначен для того, чтобы отцеживать сыр, творог, он пришел сюда из Средней Азии. Кроме того также из осколков склеена парадная миска, лампада. Этот золотоордынский светильник мы даже испробовали в прошлом году. Налили в лампаду рыбий жир, вставили фитиль. Получилось в итоге не хуже современных свечей", – рассказал Пигарев.

На территории городища археологи иногда находят вещи в единственном экземпляре. "В прошлом году мы нашли расписной кувшин, сюжетная группа и материал не золотоордынские, то есть он был привезен извне. Начали изучать литературу, выяснили, что в Твери как раз в середине XIV века существовала мастерская по изготовлению такой парадной посуды", – пояснил Пигарев, добавив, что на территории Селитренного городища подобных кувшинов никогда ранее не находили.

© Фото предоставлено Астраханским краеведческим музеем-заповедником Археологические раскопки в Селитренном городище в Астраханской области © Фото предоставлено Астраханским краеведческим музеем-заповедником Археологические раскопки в Селитренном городище в Астраханской области

Экспонат из хозяйственной ямы

Огромное количество находок на территории села Селитренное происходит случайно, ситуации бывают довольно комичные, рассказал РИА Новости научный сотрудник Астраханского краеведческого музея-заповедника, археолог Георгий Стукалов.

"Большинство находок на территории села Селитренное делается совершенно случайно. Был случай, когда человек пошел в туалет и нашел клад из 400 серебряных монет. Мы до этого все прошли по этому месту раз пятьдесят, там также ходили черные копатели, но никто ничего не нашел", – пояснил Стукалов.

Один из выставочных экспонатов музея, мозаичная подставка (тондо), была найдена в 70-е года XX века, когда местный житель копал у себя во дворе хозяйственную яму. Раньше эта подставка служила оберегом, ее выставляли снаружи жилища.

"Из ценных исторических находок у нас есть колчан, он совсем недавно восстановлен нашими реконструкторами. Он сделан из бересты, на нем есть костяные накладки. Первый фрагмент этого колчана мы нашли в начале 60-х годов, с этого времени постепенно находили новые его части – всего 70 фрагментов. Под него мы сделали реконструкцию стрел, однако наконечники этих стрел оригинальные, они также найдены во время раскопок", – рассказал Стукалов.

Начиная с 1965 года, на территории Селитренного городища было раскопано около 40 тысяч квадратных метров. Общая площадь памятника предположительно составляет 20-22 квадратных километра. Как считает Пигарев, на полную раскопку памятника понадобится "тысячи археологических жизней".