Ранняя алкоголизация: когда российские подростки начинают пить

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Анна Урманцева. Проблема алкоголизации в России остается острой, несмотря на все принятые меры. Согласно разным исследованиям, россияне уверенно держатся в первой пятерке самых пьющих стран в мире, иногда перемещаясь на шестое место. Тем не менее потребление алкоголя в России все-таки медленно снижается. Среднестатистический россиянин в год выпивает, по разным подсчетам, от 13 до 15,1 литра спиртного. Женщины употребляют вполовину меньше: 6–7,8 литра. Однако главной проблемой страны остаются традиционные предпочтения: из всех напитков самым популярным остается водка.

Как ни странно, в научной литературе практически отсутствуют большие исследования по "траекториям алкоголизации" русскоязычного населения. В частности, практически не изучен "исток" пьянства — начальный период, в который формируется алкогольное поведение. Недавнее исследование ученых Высшей школы экономики и Нью-Йоркского университета (Виктор Лушин, Нью-Йоркский университет; Джеймс Джаккард, Нью-Йоркский университет; Валерия Иванюшина, Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ; Даниил Александров, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге) раскрывает интересные подробности подростковой алкоголизации в России. Соответствующая статья опубликована в журнале International Journal of Drug Policy.

Согласно этому исследованию, подростки, планирующие получить неполное среднее образование и продолжить обучение в техникуме или училище, чаще потребляют алкоголь, чем потенциальные абитуриенты вузов. Это подтвердилось в ходе опроса более тысячи российских школьников (точная цифра: 1269 подростков из 16 городских школ Томска, средний возраст — 14,9 года; доля юношей составила 51,3%).

Считается, что студенты техникумов, училищ и прочих средних специальных учебных заведений (ссузов) более склонны к употреблению алкоголя, чем студенты вузов. Но до проведенного исследования было не вполне ясно: на молодежь влияет образовательная среда или же подростки, которые приходят в техникумы и училища, уже имеют склонность к алкоголю?

Также недостаточно научных данных о том, с чем конкретно связаны вредные привычки, появляющиеся в юном возрасте.

© НИУ ВШЭ Профессор социологии, заведующий научно-учебной лабораторией "Социология образования и науки" НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров © НИУ ВШЭ Профессор социологии, заведующий научно-учебной лабораторией "Социология образования и науки" НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров

Рассказывает профессор социологии, заведующий научно-учебной лабораторией "Социология образования и науки" НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров: "Мы разделили респондентов на четыре группы. К первой относились подростки, не сообщившие о своих планах на образование; ко второй — собирающиеся получить неполное среднее образование и поступить в ссуз; к третьей — планирующие поступить сначала в ссуз, а затем в вуз; к четвертой — нацеливающиеся на поступление в вуз сразу после окончания полного курса средней школы. Зная, что употребление алкоголя связано с социально-экономическим статусом родителей, мы попросили указать это в анкетах, чтобы выявить другие закономерности. Конечно же, опросы были анонимными. Также мы спрашивали о том, как часто подростки употребляют те или иные алкогольные напитки".

В ходе исследования ученые проанализировали в том числе характер связи между подростковой активностью помимо школы и склонностью к алкоголю. В фокусе внимания были такие виды занятости, как оплачиваемая работа, посещение религиозных учреждений и вовлеченность в религиозную активность, "тусовки" с друзьями в парках, на улице, в ночных клубах, а также чтение. Внеклассные занятия (кружки и секции) учитывались, однако каких-либо их связей с "выпивкой" не обнаружилось.

Однако была выявлена связь между оплачиваемой работой и ранним пристрастием к спиртному. Тут, как отмечают ученые, играют роль такие факторы, как пропуск занятий в школе ради работы и, соответственно, снижение уровня интеллектуального развития, дурной пример взрослых работников и возможность на собственные деньги покупать алкоголь. Подобные эффекты наблюдаются, когда подросток работает более 20 часов в неделю.

Подтвердилось, что при равном образовании родителей подростки, которые не планируют поступать в вуз, действительно намного чаще употребляют алкоголь по сравнению со школьниками, имеющими намерение поступить в высшее учебное заведение. Также привычка выпивать обнаружилась у тех, кто планирует сначала поучиться в техникуме, колледже или училище и только потом поступать в вуз. Кроме того, подростки, нацеленные на высшее образование, больше читают. Чтение, согласно результатам, также имеет наибольшую позитивную связь с трезвостью.

Ранее проведенные исследования демонстрируют, что подростки в России начинают выпивать раньше, чем их сверстники в США и Западной Европе. Среди студентов ссузов проблема потребления спиртного наиболее острая. Мужчины, умирающие по причинам, связанным с алкогольной зависимостью, в большинстве своем — выпускники средних профессиональных учебных заведений.