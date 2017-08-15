Рогозин уточнил сроки начала испытаний новой сверхтяжелой ракеты-носителя

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил, что начало летных испытаний новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса намечено провести к 2027, а не в 2030 году, как об этом сообщили ряд СМИ со ссылкой на главу "Роскосмоса".
"Обеспечить начало летных испытаний сверхтяжа @roscosmos должен к 2027, а не 2030 году", — написал Рогозин в своем профиле в Twitter.
Как сообщалось, новый стартовый комплекс на космодроме Восточный будет создан в универсальном исполнении и позволит проводить запуски как ракет-носителей среднего класса, так и сверхтяжелого класса с энергетическими возможностями по выводу на низкую околоземную орбиту грузов массой более 70 тонн.
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