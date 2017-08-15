Ученые доказали, что зарядка в юности улучшает работу мозга в старости

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Нейрофизиологи из Канады провели серию необычных экспериментов на крысах, которые показали, что зарядка в юности действительно улучает работу долгосрочной и краткосрочной памяти в пожилые годы, говорится в статье, опубликованной в журнале eNeuro.

В последние годы сразу несколько групп исследователей выяснили, что интенсивные занятия спортом и зарядка заметно улучшают работу мозга. К примеру, в 2008 году австралийские ученые обнаружили, что 50-минутные прогулки заметно улучшили память и концентрацию у пожилых людей, а в 2015 году их итальянские коллеги показали, что физические упражнения помогают нервным клеткам формировать новые связи с другими нейронами при травмах или освоении новых навыков.

Все попытки "нащупать" причину подобных улучшений в работе мозга заканчивались провалом. К примеру, ученые неоднократно находили связь между увеличением размеров гиппокампа во время тренировок и улучшением памяти у детей и пожилых людей, но не у взрослых, чья память так же сильно улучшалась после зарядки или занятий на велотренажерах.

Мартин Войтович из университета Торонто (Канада) и его коллеги доказали, что нечто подобное происходит и среди грызунов, наблюдая за работой мозга двух групп крыс, половина которых вела обычный "сидячий" образ жизни, а другие – регулярно "крутили колесо" начиная с первых дней своей жизни.

Эти опыты указали на две любопытных вещи – они подтвердили, что занятия спортом действительно улучшают краткосрочную память непосредственно сразу после физических нагрузок, и указали на то, что зарядка улучшает память и в долгосрочном плане.

В частности, всего шести недель интенсивных упражнений в "детстве" было достаточно для того, чтобы заметно улучшить работу памяти животных в преклонные годы, благодаря чему те гораздо лучше запоминали положение выхода из лабиринта и быстрее находили его в незнакомой им обстановке.

Как отмечают ученые, это улучшение памяти было, по всей видимости, связано с тем, что высокие физические нагрузки стимулировали формирование новых связей между клетками гиппокампа, центра памяти мозга, и заставляли "взрослые" стволовые клетки, обитающие в нем, превращаться в полноценные нейроны и повышать их число и плотность.

Подобные результаты опытов, как считают ученые говорят о том, что зарядка и другие формы физической активности могут заметно снижать вероятность развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний, связанных с массовой гибелью нервных клеток.

