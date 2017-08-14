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РИА Наука
РИА Наука

Млекопитающие "не заметили" вымирания динозавров, заявляют ученые

22:0014.08.2017
(обновлено: 22:01 14.08.2017)
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© Фото : April Neander, University of ChicagoТак художник представил себе теплокровную фауну Китая во время юрского периодаТак художник представил себе теплокровную фауну Китая во время юрского периода
© Фото : April Neander, University of Chicago

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Вымирание динозавров и многих других животных после падения метеорита 65 миллионов лет назад почти никак не сказалось на скорости эволюции млекопитающих и появлении новых видов животных, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Несмотря на то, что об эволюции млекопитающих мы знаем больше, чем о развитии других групп животных, сегодня в науке бушуют яростные споры о том, когда наши предки начали распространяться по новым территориям и экологическим нишам – до или после вымирания динозавров. Палеонтология говорит нам о том, что это случилось после вымирания, а генетика – о том, что это произошло до него", — пишут Скотт Эдвардс (Scott Edwards) из Гарвардского университета  (США) и его коллеги.

Фоторобот предполагаемого предка всех плацентарных млекопитающих, существующих сегодня на Земле
© Carl Buell
Млекопитающие начали захват Земли за 20 млн лет до вымирания динозавров

Время появления первых млекопитающих по-прежнему остается загадкой для палеонтологов. Большинство ученых полагает, что первые теплокровные животные появились уже 220 миллионов лет назад, в середине Триасового периода, одновременно с первыми примитивными динозаврами. Не совсем ясно, существовали ли млекопитающие на всех континентах в эту эпоху или же распространились по Земле уже после вымирания динозавров 65 миллионов лет назад.

Первые примитивные млекопитающие, судя по структуре их зубов, обладали относительно небольшими размерами и питались питались однообразно, в основном — насекомыми и фруктами. Это заставляло многих ученых достаточно долго считать, что бум их эволюции начался только после того, как динозавры, не дававшие мохнатым "конкурентам" занять новые экологические ниши, вымерли.

Эта точка зрения начала подвергаться сомнению в последние годы. За последние десять лет ученые нашли в Китае окаменелые останки "белки", "крота" и "летающей белки" юрского периода, барсука, охотившегося на динозавров, которые указали на большое разнообразие диет и экологических ниш наших предков. Более того, анализ видового разнообразия древних млекопитающих показывает, что их расцвет начался за 20 миллионов лет до вымирания динозавров.

Didelphodon vorax, сумчатый барсук мелового периода
© Фото : Misaki Ouchida
Палеонтологи нашли сумчатого "барсука", поедавшего динозавров

Эдвардс и его коллеги нашли новое подтверждение этой теории "ранней" эволюции млекопитающих, проанализировав то, как первые млекопитающие пережили падение метеорита, уничтожившего всех динозавров и 90% птиц и других крупных животных, существовавших на Земле в конце мезозойской эры.

Сравнивая число видов, возникших непосредственно перед падением астероида, породившего кратер Чиксулуб у берегов современного полуострова Юкатан, и после него, ученые надеялись понять, ускорил ли этот катаклизм эволюцию млекопитающих, "освободив" экологические ниши для них, или же замедлил ее.

Для поиска ответа на этот вопрос ученые проанализировали геномы примерно восьми дюжин видов современных млекопитающих и выделили наборы мелких мутаций в их ДНК, сравнение которых помогло им вычислить темпы образования новых видов в "эру динозавров" и в более поздние исторические эпохи.

Так художник представил себе семью Maiopatagium, летающих белок Юрского периода
© April I. Neander/UChicago
Палеонтологи нашли в Китае "летающую белку" Юрского периода

Эти расчеты привели к относительно неожиданным результатам – вымирание динозавров и не ускорило, и не замедлило эволюцию млекопитающих. Число новых видов млекопитающих в эпоху до падения метеорита и после этой катастрофы было примерно одинаковым, что говорит о том, что наши предки словно и не заметили того, что их гигантские "соседи" и связанная с ними флора и фауна полностью исчезли за очень короткое время.

Как полагают ученые, подобная картина свидетельствует о том, что эволюцией млекопитающих могли управлять какие-то другие факторы, связанные с экологией – к примеру, появление и развитие цветочных растений. Их появление, по словам Эдвардса и его коллег, предваряло первый крупный эпизод эволюции млекопитающих, и дальнейшее их распространение по Земле могло заставлять и их главных "потребителей" в лице насекомых и млекопитающих развиваться с аналогичной скоростью.

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