Археологи Крыма нашли артефакты, похожие на "скифское золото"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму в рамках археологических раскопок найдены украшения, которые по своему классу и уровню сопоставимы с крымской коллекцией "скифского золота", находящейся в Нидерландах, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

По его словам, раскопки проводились в Усть-Альминском некрополе возле села Песчаное в Бахчисарайском районе. Экспедицией руководит Александр Труфанов, она финансируется Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником.

"Этот как раз находки того класса, такого плана и качества, часть из которых находится сейчас в Нидерландах… Это прежде всего украшения, в том числе из желтого металла", — сказал Майко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Находки пополнят фонд бахчисарайского музея-заповедника.

Коллекция "скифского золота", около 2 тысяч артефактов, была вывезена из крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. После этого российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могли решить, кому возвращать артефакты. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что коллекция должна быть возвращена Киеву, однако крымская сторона подала апелляцию, новый суд может пройти в октябре 2017 года.