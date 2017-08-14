S7 планирует запускать "Зениты" с "Морского старта" до 2023 года

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Компания S7 "Космические транспортные системы" планирует запускать ракеты "Зенит" с плавучего космодрома "Морской старт" до 2023 года.

"Ведутся работы по выведению комплекса из консервации и возобновлению пусковой деятельности с использованием ракет-носителей "Зенит" в текущей конфигурации до 2023 года", — говорится на сайте компании.

Кроме того, S7 планирует закрыть сделку по приобретению плавучего космодрома в начале осени 2017 года.

В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch, предусматривающего покупку имущественного комплекса "Морской старт". Предметом сделки являются корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак. В планах компании — совершение до 70 коммерческих пусков в течение 15 лет.

Единственная ракета, адаптированная под пуски с плавучего космодрома — носители семейства "Зенит", изготавливаемые на украинском предприятии "Южмаш". В составе ракет используются российские двигатели РД-171 производства НПО "Энергомаш". Их поставки прекратились после обострения российско-украинских отношений в 2014 году. Последний "Зенит" с "Морского старта" был произведен в 2014 году.

"Южмаш" сообщал ранее, что между предприятием и S7 Sea Launch Limited был заключен контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей "Зенит" для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт".