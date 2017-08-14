Более 60 археологических раскопок начаты по маршруту трассы "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. По маршруту строящейся федеральной четырехполосной трассы "Таврида" начаты более 60 археологических раскопок, сообщил директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

"Более 60 археологических памятников изучается по этой трассе в настоящий момент. Они были определены в ходе археологических разведок прошлого года. В этом году ведутся их раскопки и должны быть завершены … Это на высоком уровне проведенные научные исследования. Получена грандиозная информация, уникальные находки, объекты и памятники", — сказал Майко на пресс-конференции в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, примерно две трети будущей трассы в археологическом плане уже изучены.

"Остались раскопки на территории Симферопольского и Бахчисарайского районов", — подчеркнул Майко.

Официальный старт строительства трассы "Таврида" в Крыму был дан 12 мая 2017 года. Четырехполосная автотрасса соединит Керчь, где будет построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первый этап строительства автотрассы (в двухполосном исполнении) планируется завершить к концу 2018 года, второй (четыре полосы) — к концу 2020 года. Расчетная скорость движения по трассе составит 120 километров в час.

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