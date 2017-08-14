В Центре Хруничева опровергли данные о переносе пуска "Протона" с Amazonas

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центр имени Хруничева опроверг сообщения ряда СМИ о возможном переносе запуска ракеты-носителя "Протон-М" с испанским спутником связи Amazonas-5 с Байконура, предварительно намеченному на начало сентября.

"Информация не соответствует действительности. Подготовка к пуску идет по плану", — сказал РИА Новости официальный представитель центра.

Ранее в Центре Хруничева сообщали, что Amazonas-5 уже доставлен на Байконур и готовится к запуску, который запланирован на сентябрь. Телекоммуникационный спутник Amazonas-5 изготовлен компанией Space Systems Loral (США) по заказу Hispasat (Испания). Космический аппарат предназначен для предоставления услуг в области телевидения, корпоративных сетей и телефонной связи на территории Южной и Центральной Америки.