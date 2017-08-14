Электронные сигареты ускоряют старение сосудов, выяснили ученые

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Курение электронных сигарет ускоряет старение клеток артерий и вен, что может привести к появлению проблем с сердцем и сосудами в пожилые годы, заявили ученые, выступавшие на очередной конференции Американского общества физиологов в Вестминстере.

В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейперов среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.

Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым является более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Кроме того, опросы среди школьников в Канаде показали, что электронные сигареты привлекают новых людей к никотину, а не просто служат заменой табаку для уже состоявшихся курильщиков.

Марк Олферт (Mark Olfert) из университета Западной Виргинии в Моргантауне (США) и его коллеги открыли еще один негативный эффект, связанный с электронными сигаретами, наблюдая за жизнью нескольких десятков мышей, которых ученые периодически или постоянно "обкуривали" паром из вейп-испарителей на протяжении восьми месяцев.

Как показали эти опыты, постоянное "курение" электронных сигарет заметно поменяло работу стенок артерий и вен грызунов, ухудшив их способность расширяться или сужаться при поступлении соответствующих сигналов в их клетки. В результате этого сосуды мышей стали более жесткими, что сделало грызунов более склонными к развитию гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы. Как правило, артерии и вены начинают хуже сжиматься и расширяться при старении тела человека или животных, что говорит о том, что пар электронных сигарет ускоряет старение клеток сосудов.

По словам Олферта, подобные негативные эффекты возникали даже после единичного "выкуривания" электронной сигареты мышами, и они только усиливались при хроническом употреблении вейпов. Все это, как считают ученые, говорит о том, что подобные испарители не являются безопасной альтернативой сигаретам и вредят здоровью человека не меньше, чем обычный табак, хотя и несколько иным путем.