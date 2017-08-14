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РИА Наука
РИА Наука

Человечество может быть "первенцем Вселенной", считает ученый

14:0114.08.2017
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© Fotolia / sdecoretВосход солнца над группой планетВосход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Отсутствие признаков существования инопланетных цивилизаций говорит о том, что человечество или является первой разумной расой Вселенной, или же о том, что технологически развитые цивилизации в среднем существуют не более 500 лет, заявляет математик в статье, опубликованной в издании International Journal of Astrobiology.

"Раньше я преподавал астрономию и я говорил моим студентам, что человечество, в соответствии со статистикой, должно быть самой глупой формой разумной жизни в галактике. Мы вошли в текущую фазу технологического развития лишь век назад, а другие цивилизации должны были развиваться миллионы, если не миллиарды лет", — рассказывает Дэниел Уитмир (Daniel Whitmire) из университета Арканзаса (США).

Внеземная жизнь
© Fotolia / adrenalinapura
Ученые: внеземную разумную жизнь найдут не раньше чем через 1500 лет

Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза "уникальной Земли". Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты. Другие астрономы считают, что мы не можем связаться с инопланетянами по той причине, что галактические цивилизации или исчезают слишком быстро, чтобы мы могли их заметить, или же потому, что они активно скрывают факт своего существования от человечества.

Уитмир предложил свое объяснение парадоксу Ферми, которое он называет "принципом посредственности", который постулирует, что все предположительно "уникальные" черты человечества являются "посредственной" нормой при отсутствии других примеров существования разумной жизни, возникшей в принципиально иных условиях.

По словам математика, в его рамках отсутствие других разумных существ во Вселенной объясняется двумя разными, но равноправными гипотезами – тем, что человечество является первой разумной расой мироздания, или же тем, что технологически развитые цивилизации живут крайне недолго.

Радиотелескоп CSIRO в Австралии
© Фото : Alex Cherney
Ученые: мы не можем найти инопланетян потому, что они вымерли

Как заметил Уитмир, человечество появилось на Земле достаточно рано по сравнению с продолжительностью периода, на протяжении которого жизнь может в теории существовать на нашей планете. Соответственно, это говорит о том, что разумные расы могли появиться на других мирах столь же быстро, с "форой" в несколько сотен миллионов или даже миллиардов лет.

Более того, предки человека обрели разум за достаточно короткое время, примерно 7 миллионов лет, что означает, что массовые вымирания и "самоуничтожения" цивилизаций не всегда должны приводить к тому, что разумная жизнь будет навсегда исчезать с поверхности той или иной планеты за пределами Солнечной системы.

Руководствуясь этими идеями, Уитмир попытался просчитать то, как часто должны появляться внеземные цивилизации  и как долго они могут просуществовать, укладываясь при этом в "парадокс Ферми".

Студенты у фигуры инопланетянина на выставке научной фантастики в Пекине. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Ученый: "камарильи" пришельцев могут скрывать себя от землян

Результаты этих расчетов оказались неутешительными для человечества – разумные цивилизации, не уступающие по уровню развитию жителям Земли, в среднем существуют не более 500 лет, прежде чем они должны или уничтожить себя, или погибнуть в ходе какой-то природной катастрофы. В противоположном случае следы их существования должны были быть заметными для нас.

Возможен и альтернативный сценарий – благодаря раннему времени появления, человечество может быть первой разумной цивилизацией Вселенной. В таком случае другие цивилизации могут существовать гораздо большее время, но они, скорее всего, еще или не появились, или сигналы об их существовании не достигли Земли.

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