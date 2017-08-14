"Хаббл" сфотографировал две галактики, разорвавших друг друга

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии двух почти "невидимых" галактик, потерявших свою форму и распавшихся на части в результате столкновения друг с другом, сообщает сайт космического телескопа.

Последние наблюдения за движением звезд в других галактиках и в Млечном Пути показывают, что столкновения и слияния "звездных мегаполисов" являются обычной вещью для Вселенной и почти все галактики когда-то переживали подобные "космические ДТП".

Сегодня астрономы активно наблюдают за подобными событиями, так как их детали могут помочь нам понять, какую роль такие столкновения играют в процессе "смерти Вселенной" – постепенном угасании всех галактик из-за потери ими способности формировать новые звезды.

Многие астрономы сегодня считают, что вспышки звездообразования и взрывы сверхновых, возникающие после столкновения галактик, иногда разогревают запасы холодного газа в них до таких температур, не совместимых с рождением новых светил. По этой причине примерно половина галактик в обозримой Вселенной является фактически "мертвой" — новые светила в них не формируются уже сотни миллионов лет. В некоторых случаях этой "смерти" не происходит, и ученые пытаются понять, что именно управляет жизнью и гибелью галактик.

Яркий пример подобных "отношений" галактик был недавно изучен "Хабблом" – камеры телескопа сфотографировали две галактики в созвездии Треугольника, IC 1727 и NGC 672, столкнувшиеся несколько раз за последние 450 миллионов лет. Последнее их столкновение, как отмечают участники научной команды "Хаббла", произошло совсем недавно по космическим меркам, около 30 миллионов лет назад.

Эти столкновения привели к тому, что галактики практически полностью потеряли свою форму и разорвались на большое число лент звезд, удерживаемых на месте темной материей и гравитационными взаимодействиями с другими светилами. Многие из этих звезд вспыхнули в IC 1727 и NGC 672 совсем недавно и практически одновременно, в результате "взбалтывания" их запасов холодного газа при очередном столкновении галактик.

Дальнейшие наблюдения за этими "разорванными" галактиками и другими похожими объектами во Вселенной, как надеются ученые, помогут нам понять, какие столкновения и слияния галактик приводят к их смерти, а какие, наоборот, делают их моложе и не "удушают" звездообразование.