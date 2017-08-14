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РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли причину таинственного исчезновения некоторых цунами

11:5214.08.2017
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© AFP 2017 / Ander GilleneaОгромные волны во врямя шторма в Сан-Себастьяне, Испания. Февраль 2017Огромные волны во врямя шторма в Сан-Себастьяне, Испания. Февраль 2017
© AFP 2017 / Ander Gillenea

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Раскопки на месте древнейших и самых мощных подводных оползней помогли норвежским геологам раскрыть причину того, почему некоторые мощнейшие подводные катаклизмы не приводят к появлению гигантских цунами, говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

"Цунами часто возникают не только в результате землятрясений, но и подводных оползней, однако сам механизм и природа возникновения таких волн пока остается почти неизученной нами. Случаи, подобные "Фукусиме", заставляют нас задуматься о том, какие силы управляют их рождением и почему эти процессы не всегда приводят к мощнейшим потопам", — пишут Финн Лавхольт (Finn Lovholt) из Геотехнического института Норвегии в Осло и его коллеги.

Последствия землетрясения и цунами в городе Сендай в 300 километрах от Токио в Японии, архивное фото
© РИА Новости / Том Балмфорт
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Ученые: "скользкая" глина объясняет силу цунами в Японии в 2011 году

Как объясняют ученые, сегодня существует два главных механизма зарождения цунами – мощнейшие землетрясения на дне океана, подобные тем, которые вызвали потопы 2004 и 2011 года в Индонезии и в Японии, и гигантские оползни, считающиеся причиной одного из самых мощных "великих потопов" в истории Земли, который произошел примерно 8 тысяч лет назад у берегов всей Скандинавии и Британии и был вызван мощным оползнем на дне Атлантики.

То, как цунами возникают во время землетрясений, геологи сегодня знают достаточно хорошо, однако роль оползней в их рождении пока остается почти неизученной. К примеру, у берегов Норвегии, как отмечает Лавхольт, были найдены следы другого мощнейшего оползня, который произошел примерно 6 тысяч лет назад и не привел к видимым последствиям.

Проблема заключается в том, что ученые сегодня не до конца понимают, почему огромные пласты грунта на дне моря теряют стабильность и начинают скользить по его склонам. Причиной этого могут быть как изменения в движении течений, так и флуктуации температур, а также экзотические взрывы подводных запасов метана, чьи молекулы скапливаются в вечной мерзлоте на дне Норвежского моря. Кроме того, геологи также плохо представляют себе и то, как именно движется грунт и какие факторы управляют его движением.

Карта береговой линии океанов Марса и отложения пород, связанные с цунами
© Фото : Alexis Rodriguez
Астрономы нашли следы океанических цунами на Марсе

Лавхольт и его коллеги нашли ответ на последний вопрос, проанализировав образцы пород, порожденных тем и другим оползнем, которые сейчас геологи называют "Стурегга" и "Тренадьюпет". Проанализировав их устройство, ученые создали компьютерную модель дна Атлантики, где произошли эти оползни и проверили, что произойдет, если породы в этих участках моря начнут скользить вниз по склону.

Как показали эти расчеты, грязевая лавина двигалась совсем по-разному в том и в другом случае – Стурегга, более древний оползень, смог породить цунами по той причине, что его породы обвалились практически одновременно, устремившись ко дну океана со скоростью в 35 метров в секунду. В результате этого оползня сдвинулось почти три тысячи кубических километров грунта, благодаря чему возникла мощная волна, чьи следы были найдены в Шотландии на расстоянии в 80 километров от берега моря.

Морской булыжник, перенесенный вглубь суши 300-метровой волной цунами
© Ricardo Ramalho
Геологи нашли в Африке следы древнего суперцунами высотой 300 метров

В случае с Тренадьюпетом произошло нечто иное – этот оползень происходил в виде серии из нескольких десятков отдельных обвалов, каждый из которых вызывал еще более крупную грязевую лавину. Потоки грунта, сдвинутые этим событием, двигались по дну моря в разные периоды времени, благодаря чему Тренадьюпет не породил мощных волн, подобно своему предшественнику.

Подобные результаты расчетов, как отмечают ученые, показывают, что сила цунами, порожденного оползнями, зависит в основном не от их масштабов, а от того, как устроена почва на дне моря. Это следует учитывать при построении прогнозов по силе цунами и постройке средств защиты от них, заключают ученые.

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