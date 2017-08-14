США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Геологи раскрыли секрет победы Рима над Ганнибалом и Карфагеном

10:5014.08.2017
114280
© РИА Новости / Олег ИвановПерейти в фотобанкРазвалины КарфагенаРазвалины Карфагена
© РИА Новости / Олег Иванов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Главным секретом окончательной победы Рима над Ганнибалом и другими полководцами Карфагена стало завоевание испанских серебряных шахт, давших элите республики достаточное количество ресурсов для превращения в первую глобальную империю, заявили ученые, выступавшие на конференции Goldschmidt2017.

"Приток гигантского количества иберийкого серебра резко поменяло экономику Рима, позволив ему превратиться в сверхдержаву через несколько десятилетий. Мы уже и так знали об этом из записок Ливия и Полибия, однако нам удалось научно доказать, что это было так. Мы продемонстрировали, что победа Рима над Ганнибалом была буквальным образом напечатана валютой республики", — заявила Кэтрин Уэстнер (Katrin Westner) из университета Гете во Франкфурте (Германия).

Так художник представил себе животных, бегущих от извержения вулкана в будущей Аргентине
© Victor Leshyk
Геологи нашли в России "виновника" крупнейшего вымирания в истории Земли

До второго века до нашей эры Древний Рим представлял собой относительно небольшое и скромное по силам государство, соперничавшее за региональное господство с древнегреческими городами-колониями на юге Италии и с Карфагеном на юге Африки и на востоке Испании.

После серии так называемых Пунических войн, в ходе которых Рим смог одержать экономическую и военную победу над Ганнибалом, великим полководцем древности и лидером Карфагена, республика заняла лидирующие позиции в Европе. За два последующих столетия Рим превратился в первую империю "от моря до моря", покорив практически всю современную Южную и Западную Европу и Ближний Восток.

Уэстнер и ее коллеги попытались раскрыть секреты роста экономического и военного могущества Рима, проанализировав изотопный состав нескольких десятков сестерциев, мелких римских серебряных монет, напечатанных в Республике незадолго до начала Пунических войн и до начала периода политической нестабильности, итогом которого стала трансформация республики в империю.

Бактериальная инфекция
© Fotolia / psdesign1
Ученые развеяли миф о "бессмертной" сибирской язве немецких шпионов

Как объясняют ученые, происхождение серебра и многих других благородных металлов, из которых состоят древние монеты, можно достаточно легко определить по тому, как много разных изотопов свинца содержится внутри них. Для каждой шахты и залежи благородных металлов характерна уникальная комбинация изотопов, благодаря чему ученые могут точно определить то, откуда был добыт металл монеты, и даже вычислить ее возраст.

"До начала Пунических войн, римские монеты были изготовлены из серебра, добытого там же, где был получен металл монет из греческих городов в Южной Италии и Сицилии. Иными словами, раньше римляне пользовались серебром из Эгейского региона. Победа над Карфагеном во второй Пунической войне не только привела к тому, что карфагеняне выплатили римлянам огромную контрибуцию в три сотни тонн серебра, но и передали им свои шахты в Испании. С 209 года до нашей эры большая часть монет Республики была изготовлена из иберийского серебра", — продолжает геолог.

Золотые украшения времен Бронзового века, найденные в Ирландии
© Фото : National Museum of Ireland
Ученые: Британия начала торговать золотом уже 4,5 тысячи лет назад

Приобретение этих шахт позволило Древнему Риму обрести настоящую экономическую независимость и использовать новые ресурсы для экспансии и захвата новых регионов, в том числе и самого Карфагена, который был захвачен и уничтожен буквально через 50 лет после завершения предыдущей войны с Республикой.

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
"монет, напечатанных"

монеты не печатают, а чеканят. В древнем Риме 3d-принтеров не было.
11:01
14.08.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена