На Чукотке стартовало исследование миграции и популяции китообразных

10:3914.08.2017
(обновлено: 11:18 14.08.2017)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Ученые впервые приступили к исследованиям популяционной структуры и миграций китообразных на Чукотке, собирая генетический материал и записывая голоса особей, сообщает нацпарк "Берингия", где ведутся работы.
Работа экспедиции стартовала в национальном парке 11 августа и продлится до 12 сентября. Основные объекты изучения — горбач и косатка. Ученые проводят фотоидентификацию китообразных, собирают генетические пробы, у косаток также записывают голоса. Уже 17 лет подобные исследования проводятся на Камчатке и Командорских островах, но на Чукотке они проходят впервые, сообщает нацпарк.
"Цели нашей экспедиции разнообразны — во-первых, обнаружение мест концентрации китообразных, для этого мы прошли на яхте вдоль всего побережья. Кроме того, наша задача — выяснение популяционной структуры китообразных разных видов, изучение миграций: мы пытаемся определить, как локальные стада связаны друг с другом и с местами размножения", — рассказывает начальник экспедиции, сотрудница биологического факультета МГУ Ольга Филатова.
Гренландский 13-метровый кит застрял 10 августа в устье реки, вытекающей из озера Большого на острове Большой Шантар в Хабаровском крае.
Животное лежит на мели и не может ни развернуться, ни выйти в озеро.
Предположительно, кит оказался на отмели из-за стаи касаток, которые загнали животное во время ночного прилива в устье реки.
Пока решается вопрос о том, как спасти животное, инспекторы увлажняют кожу кита, поливая водой.
Находясь на мелководье, кит получил травму в районе хвоста, когда бил им по дну. Рана кровит, но она не опасна для жизни животного, сообщили в ФГБУ "Заповедное Приамурье".
МЧС России направило вертолет со спасателями на остров Большой Шантар для оказания помощи в освобождении гренландского кита.
Специалисты надеются, что кит сможет сам покинуть реку во время ночного прилива, однако разрабатывается и альтернативный план.
Если животному не поможет прилив, то кит на мели сможет прожить не более двух дней - эти многотонные животные на суше начинают себя травмировать собственным весом, рассказали во Всемирном фонде дикой природы.
Ночью во время прилива специалисты попробуют вернуть кита в Охотское море, обеспечив ему охрану от касаток до тех пор, пока он не выйдет на большую воду.
По ее словам, ученые будут фотографировать горбачей и косаток и сравнивать их с базой, собранной на Камчатке и Командорах, и с районами размножения, куда китообразные уходят на зиму. В Тихом океане это Япония, Гавайи, Филиппины, Мексика. Так ученые смогут определить пути перемещения китов, а сравнение с Камчаткой даст возможность понять, перемешиваются ли локальные стада или нет.
По данным ученых, все, что на сегодняшний день известно о китообразных Чукотки — это сведения, полученные в 60-е годы на китобойных судах, где делали промеры и смотрели содержимое желудка китообразных. Гарпунные метки, поставленные в то время на горбачей, давали слабый результат — из 70 китов с метками вернулось только три.
В первые дни экспедиции ученые уже взяли пробы у нескольких горбачей в бухте Ткачен. В отличие от Камчатки и Командорских островов, где киты встречаются только в открытых водах, на Чукотке они заходят во фьорды и подходят совсем близко к берегу.
Также ученые просят всех жителей и гостей Чукотки, кому удалось сфотографировать нижнюю лопасть хвоста горбатого кита или плавник и седловидное пятно за ним у косатки, присылать снимки на электронную почту национального парка. Фото будут использованы при составлении каталогов для фотоидентификации.
Три косатки, которых зажало во льдах Охотского моря, вырвались из ледового плена, одной освободиться пока не удалось, сообщает Дальневосточный региональный центр МЧС России.
"По прибытии специалистов к месту события была произведена оценка обстановки. Благодаря усилиям прибывших трем косаткам, включая детёныша, выжить которому помогли спасатели, удалось уйти в море (поднявшейся волной разогнало лёд вокруг них). Однако одна косатка осталась в ледяном плену около берега", — сообщает МЧС.
Чтобы косатка могла двигаться, вокруг неё создали участок открытой воды. Однако вскоре поднялась волна.
Освобождённое пространство быстро заполнилось глыбами льда. Спасателям стало понятно, что, несмотря на все усилия, переместить косатку на более свободный участок воды у берега не удастся.
"Всё, что сейчас возможно – это освободить небольшой участок ото льда, чтобы она могла немного шевелиться. Это мы сделали. Но ледовое поле протянулось до горизонта, чистой воды даже не видно. Сделали всё, что могли. Хочу верить, что лёд вынесет обратно в море, и морское животное сможет спастись. Могу добавить, что, то ли от усталости, то ли, в самом деле, понимала, что мы её спасаем, поэтому никакой агрессии косатка к нам не проявила", — приводит МЧС слова спасателя Сахалинского поисково-спасательного отряда Дмитрия Михайлова.
Со ссылкой на мнение специалистов в области ихтиологии региональное управление МЧС по Сахалину добавляет, что косатки могут прожить без еды не менее трёх суток, однако важно, чтобы они минимум на две трети были погружены в воду и могли дышать. "Благодаря работе спасателей данные условия были соблюдены", — заключает МЧС.