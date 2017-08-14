На Чукотке стартовало исследование миграции и популяции китообразных

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг — РИА Новости. Ученые впервые приступили к исследованиям популяционной структуры и миграций китообразных на Чукотке, собирая генетический материал и записывая голоса особей, сообщает нацпарк "Берингия", где ведутся работы.

Работа экспедиции стартовала в национальном парке 11 августа и продлится до 12 сентября. Основные объекты изучения — горбач и косатка. Ученые проводят фотоидентификацию китообразных, собирают генетические пробы, у косаток также записывают голоса. Уже 17 лет подобные исследования проводятся на Камчатке и Командорских островах, но на Чукотке они проходят впервые, сообщает нацпарк.

"Цели нашей экспедиции разнообразны — во-первых, обнаружение мест концентрации китообразных, для этого мы прошли на яхте вдоль всего побережья. Кроме того, наша задача — выяснение популяционной структуры китообразных разных видов, изучение миграций: мы пытаемся определить, как локальные стада связаны друг с другом и с местами размножения", — рассказывает начальник экспедиции, сотрудница биологического факультета МГУ Ольга Филатова.

По ее словам, ученые будут фотографировать горбачей и косаток и сравнивать их с базой, собранной на Камчатке и Командорах, и с районами размножения, куда китообразные уходят на зиму. В Тихом океане это Япония, Гавайи, Филиппины, Мексика. Так ученые смогут определить пути перемещения китов, а сравнение с Камчаткой даст возможность понять, перемешиваются ли локальные стада или нет.

По данным ученых, все, что на сегодняшний день известно о китообразных Чукотки — это сведения, полученные в 60-е годы на китобойных судах, где делали промеры и смотрели содержимое желудка китообразных. Гарпунные метки, поставленные в то время на горбачей, давали слабый результат — из 70 китов с метками вернулось только три.

В первые дни экспедиции ученые уже взяли пробы у нескольких горбачей в бухте Ткачен. В отличие от Камчатки и Командорских островов, где киты встречаются только в открытых водах, на Чукотке они заходят во фьорды и подходят совсем близко к берегу.

Также ученые просят всех жителей и гостей Чукотки, кому удалось сфотографировать нижнюю лопасть хвоста горбатого кита или плавник и седловидное пятно за ним у косатки, присылать снимки на электронную почту национального парка. Фото будут использованы при составлении каталогов для фотоидентификации.