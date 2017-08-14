Неожиданная находка: в Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами в Антарктиде, сообщает газета Guardian.

Гряда, как отмечает издание, может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты.

Вулканы высотой от 100 до 3,85 тысячи метров располагаются на западной окраине материка. Они располагаются на западной окраине материка и покрыты двухкилометровым слоем льда.

Как искали

Чтобы обнаружить ранее неизвестные вулканы, ученые при помощи радаров, установленных на самолетах и наземных транспортных средствах, исследовали скрытую подо льдом поверхность континента. Затем эксперты сопоставили полученные данные со снимками из космоса, чтобы вычислить наиболее вероятное расположение вулканов.

"Мы также предполагаем, что на дне моря под шельфом ледника Росса есть ещё (вулканы), поэтому я думаю, что, весьма вероятно, в этом регионе окажется самая высокая концентрация вулканов в мире", — подчеркнул один из участников исследования Роберт Бингэм.

Полученные данные

Теперь исследователям предстоит установить, насколько активны найденные ими вулканы и каков риск их извержения.

Ученые полагают, что если хотя бы один из этих вулканов проснется, что это приведет к дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.

Разрушение льдов в Антарктике

Исследователи из Британской антарктической экспедиции установили, что главным разрушителем антарктических льдов являются теплые глубинные течения, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Теплые течения, как утверждается, подмывают основание морской части льдов и заставляют их раскалываться на части.

Ледовый щит Антарктиды ежегодно "расстается" с 2,8 тысячи кубометров льда. В последнее десятилетие, как зафиксировали исследователи, интенсивность сокращения ледяного покрова возросла.

Пять самых опасных вулканов на планете Земля

Географ Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри в Великобритании 11 апреля назвал пять самых опасных вулканов Земли. Их извержение, как показывают расчеты, может привести к гибели тысяч человек. По мнению ученого, наибольшую опасность для жизни людей представляют действующие вулканы Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Пэктусан (Северная Корея).