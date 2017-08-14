Неожиданная находка: в Антарктиде подо льдами обнаружили более 90 вулканов

03:2714.08.2017
(обновлено: 03:28 14.08.2017)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами в Антарктиде, сообщает газета Guardian.
Гряда, как отмечает издание, может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты.
Вулканы высотой от 100 до 3,85 тысячи метров располагаются на западной окраине материка. Они располагаются на западной окраине материка и покрыты двухкилометровым слоем льда.
Как искали
Чтобы обнаружить ранее неизвестные вулканы, ученые при помощи радаров, установленных на самолетах и наземных транспортных средствах, исследовали скрытую подо льдом поверхность континента. Затем эксперты сопоставили полученные данные со снимками из космоса, чтобы вычислить наиболее вероятное расположение вулканов.
"Мы также предполагаем, что на дне моря под шельфом ледника Росса есть ещё (вулканы), поэтому я думаю, что, весьма вероятно, в этом регионе окажется самая высокая концентрация вулканов в мире", — подчеркнул один из участников исследования Роберт Бингэм.
Полученные данные
Теперь исследователям предстоит установить, насколько активны найденные ими вулканы и каков риск их извержения.
Ученые полагают, что если хотя бы один из этих вулканов проснется, что это приведет к дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.
Площадь заповедной зоны в море Росса в Антарктике превышает 1,55 миллиона квадратных километров. Рыболовный промысел в этой зоне будет запрещен на 35 лет.
Телерадиокомпания Би-би-си отмечает, что море Росса, которое занимает только два процента Южного океана, является местом проживания 38% мировой популяции пингвинов Адели, 30% буревестников и порядка 6% китов из вида малых полосатиков.
Пингвин Адели - один из самых распространённых видов пингвинов. Назван французским исследователем Жюлем Дюмоном-Дюрвилем в честь своей жены. Пингвин Адели очень доверчивы, своими повадками иногда напоминающт человека.
Антарктида – самый высокий континент на земле. Она возвышается над уровнем моря в среднем на 2000 м благодаря тому, что покрыта толстым слоем льда. Высота центральной части континента достигает 4500 м.
В Антарктиде сосредоточено около 90% запасов пресной воды на планете. Если бы весь лед растаял, уровень мирового океана повысился бы более чем на 60 м.
На субантарктических островах живет южный морской слон - самый крупный представитель ластоногих в мире. Его размеры могут достигать 6 метров в длину, а масса — доходить до 4 тонн и больше.
Эребус - самый южный действующий вулкан на Земле, он расположен на острове Росса, где имеется еще три потухших вулкана.
Пингвин Адели гнездится на побережье Антарктиды и ближайших к материку островах: Южных Шетландских и Оркнейских.
С июня по декабрь в водах Антарктики можно встретить горбатых китов.
21 июля 1983 года в Антарктиде была зафиксирована самая низкая температура на Земле – минус 89,2 градуса Цельсия. Среднегодовая температура на континенте составляет примерно минус 50 градусов.
Разрушение льдов в Антарктике
Исследователи из Британской антарктической экспедиции установили, что главным разрушителем антарктических льдов являются теплые глубинные течения, сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.
Теплые течения, как утверждается, подмывают основание морской части льдов и заставляют их раскалываться на части.
Часть самого большого из шельфовых ледников Антарктиды 10-12 июля отделилась от западного ледника Ларсен С и образовала айсберг площадью 5,8 тысячи квадратных километров.
Согласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.
В WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.
Ранее исследователи предупреждали, что если айсберг отколется, то это приведет к потере десятой части всего ледника Ларсен С.
Изначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.
Главным разрушителем льдов Антарктики являются теплые глубинные течения, подмывающие основание морской части ее льдов и заставляющие ее раскалываться на части.
В декабре 2016 года НАСА обнародовала снимки, которые показали, что в Ларсене С возникла гигантская трещина длиной 112 километров, шириной примерно 100 метров и глубиной порядка 500 метров.
Пока непонятно, будет ли гигантский айсберг "путешествовать" по океанам Земли в виде единого куска льда, или же он расколется на множество частей более скромных размеров.
"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.
Мнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.
Заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.
Ежегодно ледовый щит Антарктиды теряет до 2,8 тысячи кубокилометров льда, и в последнее десятилетие ледовый покров сокращается все быстрее.
Согласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и "сверху", на границе между воздухом и льдами.
Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.
Если ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.
Ледовый щит Антарктиды ежегодно "расстается" с 2,8 тысячи кубометров льда. В последнее десятилетие, как зафиксировали исследователи, интенсивность сокращения ледяного покрова возросла.
Пять самых опасных вулканов на планете Земля
Географ Мэттью Блэкетт из Университета Ковентри в Великобритании 11 апреля назвал пять самых опасных вулканов Земли. Их извержение, как показывают расчеты, может привести к гибели тысяч человек. По мнению ученого, наибольшую опасность для жизни людей представляют действующие вулканы Везувий (Италия), Ньирагонго (Демократическая Республика Конго), Попокатепетль (Мексика), Кракатау (Индонезия) и Пэктусан (Северная Корея).