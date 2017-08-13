В Азии выросло число незаконно проданных сов: возможно, виноват Поттер

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Незаконная торговля совами в странах Азии резко возросла за последнее десятилетие, это может быть связано с популярностью фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, где у главного героя был домашний питомец — сова, пишет газета Observer.

Как пишет издание, активные борцы за охрану природы считают, что именно сова в фильме о Гарри Поттере повышает спрос на пойманных в дикой природе птиц.

Так, по данным исследования Винсента Ниджмана (Vincent Nijman) и Анны Некарис (Anna Nekaris) из университета Оксфорд Брукс, в 2001 году, когда вышел первый фильм о мальчике-волшебнике, на рынках в Индонезии продавалось всего несколько сотен сов. К 2016 году цифра составила более 13 тысяч. При этом цена птиц варьируется от 10 до 30 долларов, что делает эту покупку возможной для большинства семей среднего класса.

Проблема вызывает особую обеспокоенность, поскольку выставляемые на продажу совы чаще всего ловятся в дикой природе. "Общая популярность сов в качестве домашних питомцев в Индонезии поднялась до такой степени, что может поставить под угрозу сохранение некоторых наименее многочисленных видов", — приводит газета слова Ниджмана и Некарис. Они выступают за то, чтобы сов добавили в список охраняемых видов птиц Индонезии, поскольку в домашних условиях дикие птицы быстро умирают.

Как отмечает издание, такая проблема характерна не только для Индонезии. Рост продаж сов отмечается еще в ряде стран Азии, где это также связывают с популярностью книг и фильмов о Гарри Поттере. Хотя связь между книгами и ростом продажи сов не может быть напрямую доказана, косвенные улики указывают именно на это. Так, сейчас на малайском языке совы известны под названием "птица Гарри Поттера". Кроме того, многие птицы называются в честь персонажей фильма, например, самой совы — Букли.

Как отмечает издание, автор серии книг Джоан Роулинг после выхода первого фильма осудила содержание сов в качестве домашних питомцев.