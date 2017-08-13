Ученые обнаружили вулканический пояс подо льдами Антарктиды

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группа ученых Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами Антарктиды, гряда может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты, пишет издание Guardian.
Вулканы высотой от 100 до 3,85 тысячи метров расположены на западной окраине материка и покрыты двухкилометровым слоем льда.
Чтобы найти ранее неизведанные вулканы, ученые с помощью радаров, закрепленных на самолетах и наземных транспортных средствах, изучили скрытую подо льдом поверхность континента. Затем полученные данные сопоставили со снимками из космоса, чтобы вычислить наиболее вероятное расположение вулканов.
"Мы также предполагаем, что на дне моря под Шельфовым ледником Росса есть еще (вулканы), поэтому я думаю, что весьма вероятно, в этом регионе окажется самая высокая концентрация вулканов в мире", — заявил один из участников исследования Роберт Бингэм.
Телерадиокомпания Би-би-си отмечает, что море Росса, которое занимает только два процента Южного океана, является местом проживания 38% мировой популяции пингвинов Адели, 30% буревестников и порядка 6% китов из вида малых полосатиков.
Пингвин Адели - один из самых распространённых видов пингвинов. Назван французским исследователем Жюлем Дюмоном-Дюрвилем в честь своей жены. Пингвин Адели очень доверчивы, своими повадками иногда напоминающт человека.
Антарктида – самый высокий континент на земле. Она возвышается над уровнем моря в среднем на 2000 м благодаря тому, что покрыта толстым слоем льда. Высота центральной части континента достигает 4500 м.
21 июля 1983 года в Антарктиде была зафиксирована самая низкая температура на Земле – минус 89,2 градуса Цельсия. Среднегодовая температура на континенте составляет примерно минус 50 градусов.
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Ранее уже было известно о существовании 47 антарктических вулканов. Они были обнаружены исследователями, заметившими торчащие из-подо льда вершины.
Теперь ученым предстоит выяснить, насколько активны обнаруженные вулканы и каков риск их извержения.
"Если произойдет извержение одного из этих вулканов, оно может привести к дальнейшей дестабилизации ледниковых покровов Антарктики. Любое событие, которое приводит к таянию льда — а извержение безусловно таким является — вероятно ускорит процесс откалывания льда", — добавил Бингэм.
Согласно имеющимся спутниковым снимкам зондов ЕКА, образование айсберга произошло между 10 и 12 июля.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Antarctica MeltingВ WWF уверены, что образованию айсберга-гиганта в Антарктиде поспособствовало потепление Южного океана, которое привело к тому, что шельфовый ледник был подмыт океанскими водами со стороны дна.
Изначально ледник Ларсена состоял из трех частей, однако изменение климата привело к тому, что Ларсен А был полностью разрушен в 1995 году, а спустя пять лет от Ларсена B откололся айсберг площадью более трех тысяч квадратных километров.
"Некоторые из обломков могут оставаться в том же районе десятилетиями, а другие части айсберга могут поплыть к северу в теплые воды", — считает Адриан Лакман из университета Суонси, руководивший исследованием в Антарктике.
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Iceberg GraveyardМнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
Мнения относительно судьбы шельфа, от которого откололся айсберг, также расходятся. Одни ученые считают, что он будет постепенно расти, другие — что от него будут откалываться новые айсберги, что в результате приведет к его разрушению.
"Хотя этот новый айсберг не станет причиной немедленного повышения уровня моря, в том случае, если шельф еще сильно уменьшится, это может привести к тому, что ледники будут подмывать берега на пути к океану. Эти льды могут со временем повлиять на уровень моря, но очень незначительно", — считает гляциолог Мартин О’Лири из университета Суонси в Уэльсе.
Заведующий мировым центром данных по морскому льду Арктического и антарктического научно-исследовательского института Василий Смоляницкий уверен, что айсберг-гигант не представляет угрозы судоходству, он будет долго дрейфовать в Южном океане, а таять при этом может десятилетиями.
Согласно последним научным исследованиям, на протяжении прошлого лета участки ледников в Антарктике, сопоставимые по площади с Францией, таяли не только "снизу", но и на "сверху", на границе между воздухом и льдами.
Причиной этого массового таяния ледников, как предполагают ученые, было усиление Эль-Ниньо, климатического феномена в тропической части Тихого океана, связанного с характером движения течений. Активизация Эль-Ниньо приводит к росту температур в умеренных и приполярных широтах.
Если ледники на западе Антарктиды площадью в примерно 770 тысяч квадратных километров в ближайшее время полностью разрушатся, то уровень моря, как считают ученые, может вырасти примерно на три метра и достичь значений, характерных для последнего межледникового периода, который закончился 125 тысяч лет назад.
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