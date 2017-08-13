Ученые обнаружили вулканический пояс подо льдами Антарктиды

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Группа ученых Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами Антарктиды, гряда может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты, пишет издание Guardian.

Вулканы высотой от 100 до 3,85 тысячи метров расположены на западной окраине материка и покрыты двухкилометровым слоем льда.

Чтобы найти ранее неизведанные вулканы, ученые с помощью радаров, закрепленных на самолетах и наземных транспортных средствах, изучили скрытую подо льдом поверхность континента. Затем полученные данные сопоставили со снимками из космоса, чтобы вычислить наиболее вероятное расположение вулканов.

"Мы также предполагаем, что на дне моря под Шельфовым ледником Росса есть еще (вулканы), поэтому я думаю, что весьма вероятно, в этом регионе окажется самая высокая концентрация вулканов в мире", — заявил один из участников исследования Роберт Бингэм.

Ранее уже было известно о существовании 47 антарктических вулканов. Они были обнаружены исследователями, заметившими торчащие из-подо льда вершины.

Теперь ученым предстоит выяснить, насколько активны обнаруженные вулканы и каков риск их извержения.

"Если произойдет извержение одного из этих вулканов, оно может привести к дальнейшей дестабилизации ледниковых покровов Антарктики. Любое событие, которое приводит к таянию льда — а извержение безусловно таким является — вероятно ускорит процесс откалывания льда", — добавил Бингэм.