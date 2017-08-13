Луна "испортила впечатление" от метеорного потока Персеиды, заявил астроном

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. 12 августа 2017

Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды. 12 августа 2017

МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Убывающая Луна, светившая в северо-восточной области неба в ночь с субботы на воскресенье, осложнила наблюдение за метеорным потоком Персеиды, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Государственного Астрономического института (ГАИШ) МГУ Владимир Сурдин.

Наиболее активная фаза метеорного потока Персеиды продлилась с 17.00 мск 12 августа до 5.30 мск 13 августа. В это время при идеальных условиях наблюдения в небе можно было видеть до 150 метеоров в час.

"(Чтобы увидеть метеоры – ред.) надо было смотреть на северо-восток, а там Луна, к сожалению, слепила глаза. Она испортила впечатление, даже на загородном небе. Она очень яркая и рассеянный свет от нее мешает", — сказал Сурдин РИА Новости.

В то же время он рассказал, что группе астрономов-любителей (знакомых ученого) удалось зафиксировать 27 метеоров за полтора часа в подмосковном Пущино.

Ранее Сурдин предположил, что в неидеальных условиях можно будет увидеть как минимум один метеор за 5 минут наблюдения. Это подтвердили и наблюдения корреспондента РИА Новости, которому удалось разглядеть 12 метеоров в промежутке между 22.00 и 23.00 мск в Решетниково (Московская область).