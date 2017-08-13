"Ъ" назвал предполагаемую дату появления беспилотных пассажирских самолетов

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Пассажирские авиалайнеры, летающие без пилота, довольно скоро могут стать реальностью, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на прогнозы аналитиков банка UBS.
Появление дистанционно управляемых самолетов благотворно скажется и на пассажирах: автоматизация полетов, по оценкам аналитиков, позволит снизить стоимость авиабилетов на десять процентов.
Среди компаний, занимающихся разработкой беспилотных технологий, — Boeing. Корпорация работает над системой, в которой решения вместо пилота будет принимать искусственный интеллект.
Скептики есть и среди представителей авиационной отрасли. "Автоматизация в кабине пилотов не новая вещь – она уже сейчас применяется. Однако каждый день пилоты вмешиваются, когда автоматика делает не то, что нужно", — подчеркнул Стив Ланделлс, эксперт по безопасности полетов Британской ассоциации пилотов гражданской авиации.