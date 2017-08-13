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РИА Наука
РИА Наука

"Левые" среди нас: чем отличается мозг правши и левши

08:0013.08.2017
(обновлено: 08:16 13.08.2017)
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© Иллюстрация РИА Новости . А.ПолянинаТак художник продемонстрировал различия в работе мозга правши и левшиТак художник продемонстрировал различия в работе мозга правши и левши
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости, Анна Урманцева. "Отныне 13 августа каждого года будет отмечаться Международный день Левшей, знаменующий борьбу за свободу и достоинство Левшей всего мира", — так гласит "Билль о левшах", который был принят в 1976 году. Левшей среди нас немного, от трех до десяти процентов (среди взрослых их меньше), однако они всегда были очень интересны исследователям. Все представления о левшах сводятся прежде всего к леворукости. Тем не менее существуют такие понятия, как левоногость, левоглазость и левоухость.

Девушка рисует левой рукой
© Fotolia / vesnafoto
Ученые раскрыли связь между леворукостью и формой лица
Кроме того, ученые находят большое количество признаков левшества. Например, правая и левая половины носа различны по остроте обоняния. Большая чувствительность левой стороны носа к запахам установлена у 71% взрослых, правой — у 13%. Правда, потеря чувствительности случается при искривлениях носовой перегородки, однако большая острота обоняния на левой половине носа бывает и при прямой перегородке.

Если брать чувство вкуса, то здесь тоже наблюдается асимметрия. На левой половине языка здорового взрослого находят больше вкусовых сосочков, поэтому на левой половине языка вкусовая чувствительность несколько острее, нежели на правой.

Рыже-серый валлаби и его детеныш
© Фото : Андрей Гилев, National Geographic Society
Практически все кенгуру оказались левшами, выяснили ученые
Абсолютных левшей, как, впрочем, и правшей,  в мире немного. Тесты фиксируют, как причудливо парные органы "раскидывают" основную нагрузку на разные стороны тела. В своей монографии "Левши" отечественные исследователи Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, доктора медицинских наук Наталья Брагина и Тамара Доброхотова приводят результаты своих исследований среди 100 студентов и аспирантов (50 мужчин и 50 женщин). Полными правшами оказались лишь 38% испытуемых. Полных правшей среди мужчин больше, чем среди женщин (40 и 36%). Соответственно, 62% оказались частичными левшами, но среди них не было ни одного полного левши, с левым профилем асимметрии по всем органам. Из частичных левшей леворуких оказалось 5%, а из оставшихся 95% праворуких 57% имели другие проявления левшества: ноги, зрение или слух. Самым частым (37%) было левшество слуха."

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКанцелярские принадлежности для левшей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Канцелярские принадлежности для левшей

Но самое интересное, есть ли различия в возможностях "пульта управления" левшей и правшей, то есть на уровне функционирования их мозга.
Гипотезы о том, что левое полушарие является логическим, а правое — образным, уже давно опровергнуты. Они основывались на том, что в правом полушарии был найден центр речи — зона Брока и зона Вернике. Чем больше ученые узнают о мозге, тем меньше понимают, как он устроен. Однако увидеть различия в функционировании структур правшей и левшей все-таки можно.

© Bart BoetsУченые определили главную причину дислексии: по их мнению, она возникает из-за нарушения "коммуникации" между областями мозга, которые обрабатывают речевую информацию, и областью Брока – центром, управляющим речью
© Bart Boets
Ученые определили главную причину дислексии: по их мнению, она возникает из-за нарушения "коммуникации" между областями мозга, которые обрабатывают речевую информацию, и областью Брока – центром, управляющим речью

Левое полушарие имеет более локальную организацию и представительство ведущих органов, а  правое выполняет скорее соединяющую функцию, для чего необходимо много проводящих путей, объединяющих участки, рассеянные по всему мозгу. Согласно исследованиям, у правшей мозг в большей степени работает по принципу отрицательной обратной связи за счет большого количества тормозных связей между полушариями. Количество тормозных связей у правшей  больше, чем активирующих. Существует гипотеза, что таким образом кора (сознание) тормозит подкорку (эмоции). А у левшей в работе мозга преобладает принцип положительной обратной связи.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКанцелярские принадлежности для левшей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Канцелярские принадлежности для левшей

В процессе исследований было выяснено, что левши обрабатывают информацию двумя полушариями одновременно.  Еще одно отличие, обнаруженное в ходе исследования, касалось процесса обработки сенсорной информации: обычно данные, воспринимаемые правой частью тела (правым глазом, правым ухом и т.д.), транслируются в левое полушарие мозга для обработки. Соответственно, информация, полученная левой частью, отправляется на обработку в правое полушарие мозга. В итоге мозг комбинирует результаты обработки обоих полушарий, предлагая то, что мы обычно видим и слышим.

Разницу в работе мозга можно увидеть на графиках электроэнцефалограммы (ЭЭГ) правшей и левшей в момент засыпания. У правшей обычно функционирует только одна зона мозга — он работает экономно.  У левшей ученые наблюдают включение разных структур мозга одновременно. Из этого обычно выводят разные теории о возможности творчества и логического мышления. Считается, что оно больше развито у левшей, потому что некие идеи, которые правша сразу отвергнет из-за отсутствия четкой логики, левша с синфазной работой мозговых структур вполне может принять.

Канцелярские принадлежности для левшей, архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Загадка правшей и левшей
Специалисты наблюдают разницу и в процессе восстановления после травмы мозга у левшей и правшей. У первых структуры мозга легче перестраиваются, берут на себя функцию поврежденных участков. А вот правшам такая пластичность несвойственна. Есть и другая сторона этого же процесса: у левшей легче развивается приступ эпилепсии. Причем различия найдены даже на подступах к приступу: правша обычно чувствует его приближение, а левша никогда не может вспомнить, как он начался.
Впрочем, работа такого органа, как мозг, требует гораздо большего количества исследований и объяснений.

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