Ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на наводнения в Европе

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Одной из причин резкого повышения числа наводнений в Британии и некоторых других регионах Европы в "неправильные" сезоны года является то, что глобальное потепление изменило характер выпадения осадков, сдвинув их в сторону весны или осени, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

"На северо-востоке Европы, в Швеции, Финляндии и государствах Балтики, потопы происходят на месяц раньше, чем они возникали в 1960 и 1970 годах. Раньше они происходили в апреле, а сейчас случаются и в Марте. Подобные сдвиги связаны с тем, что снег начинает таять гораздо раньше из-за глобального потепления", — рассказывает Гюнтер Блёшль (Guenter Bloeschl) из Технического университета Вены (Австрия).

Слезы планеты

Два года и год назад Россию, США, Англию и ряд других стран поразил целый ряд чрезвычайно мощных погодных явлений, таких как мощнейшие дожди и экстремально высокая жара летом в России и в Южной Азии, потопы во время осени и зимы в Англии и США.

Как рассказывает Блёшль, учащение различных потопов, периодов экстремальной жары и прочих необычных погодных явлений в последние годы заставляет многих ученых задуматься, связаны ли они с изменением климата и теми перестройками в течениях в море, движении ветров в воздухе и потоков воды на земле, которые несет за собой рост среднегодовых температур.

Проблема заключается в том, что одиночные наводнения достаточно сложно однозначно связать с проявлениями глобального потепления и связанными с ним изменениями в характере выпадения осадков. Как отмечает австрийский климатолог, на поведение рек влияют десятки других факторов, в том числе перемены в агрикультуре, характере движения грунтовых вод или в структуре почвы, которые никак не связаны с изменениями климата.

Блёшль и его коллеги, в том числе климатологи из Московского государственного университета, смогли успешно отделить влияние климата от других факторов в истории возникновения наводнений в Европе, создав крупнейший банк данных по тем изменениям, которые происходили в движении европейских рек в последние десятилетия.

Эти данные, как отмечает ученый, помогли его команде проанализировать то, когда потопы происходили чаще всего в разных уголках Европы на протяжении последних 50 лет, и "выловить" тенденции, управлявшие их поведением.

Сезон потопов

Как оказалось, в каждом регионе субконтинента были свои "сезоны потопов". К примеру, в Англии и на Средиземноморье потопы обычно происходят зимой, когда уровень осадков высок, а вода испаряется в атмосферу медленно, а в Австрии и в других государствах центральной Европы – в летние месяцы, когда уровень осадков максимально высок.

Эти различия, по его словам, объясняют то, почему климатологи раньше не могли зафиксировать четкую связь между глобальным потеплением и наводнениями, так как изменение климата по-разному влияет на уровень осадков и другие важные факторы, связаннные с поведением рек, в разные времена года.

К примеру, глобальное потепление ускорило наступление весенних наводнений в странах Балтии и Северной Европы, тогда как в Британии и на Средиземноморье они наоборот, начали происходить на две недели позже из-за изменений в характере выпадения осадков. В других регионах, таких как Франция или юг Британии, ситуация еще более сложная, и пока ученым не удалось выявить четкой связи между климатом и наводнениями.

"На северо-западе Европейской России даты прохождения максимумов увлажненности сдвинулись почти на неделю. А на юге эти тенденции также присутствуют, но выражены менее ярко", — добавляет Мария Киреева, одна из авторов статьи из МГУ имени М.В. Ломоносова.

Как отмечает климатолог, пока ученым не удалось доказать, что глобальное потепление провоцирует более масштабные и продолжительные наводнения, так как для этого необходим более серьезный набор данных. Эти наблюдения, как надеются ученые, помогут властям понять, как можно адаптировать водохранилища к новым режимам работы рек и избежать крупных разрушений, связанных с наводнениями.

"В дальнейшем планируется проанализировать более детально процессы, происходящие в отдельных регионах с различным генезисом наводнений, в том числе дождевые паводки и снеготаяние. В частности, есть задумка продолжить более детальные исследования в Восточной Европе", — заключает Киреева.