В России создадут новую ракету среднего класса

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правительство Российской Федерации распорядилось создать новую ракету-носитель среднего класса "Союз–5", сообщает в пятницу Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия"

"Корпорация "Энергия" разрабатывает эскизный проект на комплекс ракеты-носителя среднего класса "Союз-5". Работы ведутся в соответствии с Распоряжением Правительства РФ, где РКК "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса", — говорится на сайте предприятия.

Отмечается, что основными разработчиками комплекса кроме "Энергии" стали самарский ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" и Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Разработчики планируют максимально адаптировать "Союз-5" под пуски с плавучего космодрома "Морской старт", а впоследствии — и с космодрома "Восточный".

"Союз-5" — ракета среднего класса, разрабатываемая в России на замену украинским "Зенитам". Носитель будет способен выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки, в том числе по пилотируемой программе, а на геостационарную орбиту (с помощью разгонного блока) — до 2,5 тонны.

На "Союзе-5" планируется впервые запустить новейший российский космический корабль "Федерация" в беспилотном варианте в 2022 году и с экипажем в 2024 году. Ракета будет взлетать с модернизированного стартового комплекса на космодроме Байконур, с которого раньше запускался "Зенит".