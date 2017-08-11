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РИА Наука
РИА Наука

"Звездный дождь" Персеид достигнет пика 12 августа

14:1811.08.2017
(обновлено: 14:59 11.08.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкМетеорный поток Персеиды. Архивное фотоМетеорный поток Персеиды. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. C вечера субботы до утра воскресенья землян ожидает захватывающее зрелище космического масштаба: при условии безоблачной погоды в разных регионах мира в небе можно будет наблюдать сгорание до 150 метеоров в час благодаря наступающему максимуму самого яркого метеорного потока Персеиды.

"Наиболее активная фаза продлится с 17.00 мск 12 августа до 5.30 мск 13 августа. В это время при идеальных условиях в небе можно будет увидеть падение 2-3 метеоров в минуту", — следует из календаря метеорных дождей Международной метеорной организации (IMO).

Звездный поток персеиды. Архивное фото
© Фото : Mbz1
Персеиды будут "чиркать по небу" раз в 2-3 минуты, рассказал астроном
Вместе с тем, как уточнил РИА Новости заместитель директора Государственного астрономического института имени Штернберга (ГАИШ) МГУ астрофизик Сергей Ламзин, предсказать точное количество видимых метеоров всегда сложно из-за непредсказуемости влияния планет на Персеиды. По его словам, наблюдателей в 2017 году может ждать как особенно красочный, так и ничем не отличающийся по количеству и яркости поток.

"К сожалению, это на самом деле непредсказуемое явление. Были случаи, когда эксперты предсказывали чрезвычайно обильный метеорный дождь, а на самом деле выглядел он обычно, и бывали ситуации с точностью наоборот. Дело в том, что до сих пор очень трудно учесть влияние других планет на орбиты метеорных частиц", — сказал Ламзин.

Пик самого популярного звездопада года

"Звездный дождь" из созвездия Персея проливается на Землю в период с 17 июля по 24 августа и достигает своего максимума в ночи с 11 по 13 августа: именно тогда можно полюбоваться самым популярным и ярким звездопадом года во всей красе. Метеорные потоки проливаются ежегодно, потому что орбиты Земли и потока имеют неизменную область пересечения друг с другом. Активность Персеид от года к году непостоянна: активность всплесков слабеет по мере увеличения расстояния между кометой и Землей.

Фотограф-любитель запечатлел длинный след метеорита из потока Персеид
© Фото : Chris Allison
Фотограф-любитель запечатлел длинный след метеорита из потока Персеид
В обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Периодическое сближение кометных следов с Землей сопровождается повышением активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 году. Следующие всплески активности потока ожидается в 2028 году, уточняет Московский планетарий.

Где и как лучше наблюдать Персеиды

Увидеть Персеиды могут не только астрономы, но и самые обычные наблюдатели по всему миру. Метеоры яркие, но наблюдать "звездный дождь" необходимо всего вдали от городских огней, создающих так называемую "паразитную засветку", и тогда есть шанс увидеть множество и более слабых метеоров.

Для наблюдения метеорного дождя не требуются телескопы и другие астрономические приборы, поэтому насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий. Вести наблюдение лучше на природе, например, в поле, на даче или в деревне. Однако облачность и дождь могут помешать даже там. Считается, что метеоритные дожди очень благоприятно влияют на энергетику человека. Во время звездопада также принято загадывать желания.

Для наблюдателя в средней полосе России в районе полуночи созвездие Персея располагается в северо-восточной части неба. Вечером оно начинает свой путь от восточного горизонта, поднимается к утру очень высоко, так что "падающие звезды" становятся видны по всему небосводу.

История открытия Персеид

Название Персеиды произошло от названия созвездия Персея. Метеорный поток Персеиды известен человечеству уже около 2 тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом нашей эры. Также Персеиды часто упоминались в японских и корейских летописях VIII—XI веков. В Европе Персеиды называли "Слезами святого Лаврентия", так как фестиваль святого Лаврентия, который проходит в Италии, приходится на самый активный период метеорного дождя — 10 августа.

Астероид над Землей. Архивное фото
© Fotolia / 3000ad
В октябре с Землей сблизится астероид размером с дом
Официально считается, что открывателем ежегодного метеорного дождя Персеид является бельгийский математик, астроном, метеоролог Адольф Кетеле, который сообщил об этом зрелище в августе 1835 года. Впервые количество метеоров, вспыхивающих в течение каждого часа, подсчитали в 1839 году, а максимальное количество метеоров за один час тогда достигало 160.

Персеиды — хвост кометы Свифта-Туттля

Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звездный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет. Персеиды – белые метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых особенно ярких метеоров длится до нескольких секунд.

Летом 1862 года на небе появилась красивая и ранее не известная астрономам комета. Открыли ее 16 июля 1862 года американские ученые Льюис Свифт и Хорэйс Туттль. Комета получила имя – комета 109Р/Свифта-Туттля. Все оставшееся лето 1862 года в Северном полушарии Земли эта комета была видна высоко в небе. А в последнюю неделю августа комета достигла максимального блеска – второй звездной величины, к тому же имела яркий, длинный хвост.

При наблюдении кометы в телескоп можно было рассмотреть светящиеся туманные струйки, расходящиеся от плотного ядра кометы, подобно лепесткам цветка. Не случайно величайший популяризатор астрономии Камилл Фламмарион поместил комету Свифта-Туттля в десятку красивейших комет XIX столетия. Другие называли ее просто – Великая комета 1862 года.

Александр Родин, планетолог и директор Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института
© Фото : пресс-служба МФТИ
Астроном: человек может научиться управлять орбитами астероидов
Комета Свифта-Туттля считается большой кометой – ее ядро имеет 26 километров (16 миль) в поперечнике, что есть более чем в два раза больше размера предполагаемого объекта, падение которого привело к гибели динозавров. Именно с ее появления ученые обратили внимание на связь между кометами и метеорными потоками.

В 1867 году известный итальянский астроном Джованни Скиапарелли объявил, что орбита кометы Свифта-Туттля почти совпадает с орбитой Персеид, а сама комета выбросила из себя мельчайшие фрагменты частиц, которые и порождают поток Персеиды, когда наша планета проходит сквозь них. Джованни Скиапарелли был первым, кто понял, что источником Персеид является комета. Сегодня установлено, что большинство метеорных потоков связаны с останками комет.

Орбитальный период кометы Свифта-Туттля составляет около 133 лет, в настоящее время она движется к внешним границам Солнечной системы. Каждое ее максимальное приближение к нашему светилу вносит на ее орбиту новую порцию кометных крупиц. Соответственно, ближайшие к этому событию годы радуют земных наблюдателей резким увеличением числа "падающих звезд". Последний раз комета Свифта-Туттля проходила мимо Солнца в декабре 1992 года, а вернется к нему снова лишь в июле 2126 года. Поэтому в течение нескольких лет, близких к 1992 году, Персеиды были очень активными. Например, в августе 1993 года наблюдатели центральной Европы фиксировали от 200 до 500 метеоров в час.

Персеиды: пик самого яркого звездного дождя
© REUTERS / Dado RuvicОбычно Персеиды появляются на небе с 17 июля по 24 августа, пик метеорного потока жители Северного полушария Земли могут наблюдать ночами с 11 по 13 августа.Метеорный дождь в небе над Боснией и Герцеговиной
© REUTERS / Dado Ruvic
Обычно Персеиды появляются на небе с 17 июля по 24 августа, пик метеорного потока жители Северного полушария Земли могут наблюдать ночами с 11 по 13 августа.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНаблюдать поток Персеид лучше всего вдали от городских огней, чтобы увидеть множество неярких метеоров.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Наблюдать поток Персеид лучше всего вдали от городских огней, чтобы увидеть множество неярких метеоров.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАстрономические приборы для наблюдения метеорного дождя не нужны, поэтому "насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", отмечает Московский планетарий.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Астрономические приборы для наблюдения метеорного дождя не нужны, поэтому "насладиться ночным звездным зрелищем лета может любой желающий", отмечает Московский планетарий.
© AFP 2017 / Menahem Kahana Метеорный поток Персеиды известен человечеству вот уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом н.э.Метеорный дождь в небе Израиля
© AFP 2017 / Menahem Kahana
Метеорный поток Персеиды известен человечеству вот уже около двух тысяч лет. Первые упоминания о них содержатся в китайских исторических анналах, датируемых 36 годом н.э.
© REUTERS / Jon NazcaПерсеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля в результате разрушения ее ядра при прохождении вблизи Солнца. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звёздный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.Метеорный дождь над Испанией
© REUTERS / Jon Nazca
Персеиды образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля в результате разрушения ее ядра при прохождении вблизи Солнца. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя звёздный дождь. Сначала он "проливается" с наибольшей силой, затем постепенно слабеет.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВо время пика звездного дождя его интенсивность достигает 150 метеоров в час.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Во время пика звездного дождя его интенсивность достигает 150 метеоров в час.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкНекоторые, особенно яркие, метеоры светятся до нескольких секунд.Метеорный поток Персеиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Некоторые, особенно яркие, метеоры светятся до нескольких секунд.
© REUTERS / Amir CohenВ обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Иногда сближение кометных следов с Землей сопровождается всплеском активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 годах.Ночное небо над Израилем
© REUTERS / Amir Cohen
В обычные годы метеорный поток относительно удален от орбиты Земли и находится снаружи нее. Иногда сближение кометных следов с Землей сопровождается всплеском активности Персеид. Последний раз такое случалось в 2004 и 2009 годах.
© AFP 2017 / Ethan MillerСледующие всплески активности потока должны состояться в 2016 и 2028 годах.Метеорный дождь в небе Невады, США
© AFP 2017 / Ethan Miller
Следующие всплески активности потока должны состояться в 2016 и 2028 годах.
© AFP 2017 / Cesar MansoМетеорный дождь над Пескера-де-Эбро в провинции Бургос, на севере Испании.Метеорный дождь над Испанией
© AFP 2017 / Cesar Manso
Метеорный дождь над Пескера-де-Эбро в провинции Бургос, на севере Испании.
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