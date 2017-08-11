Все больше людей будут вживлять чипы, несмотря на риски, уверен врач

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Имплантирование чипов в организм человека несет определенные риски для его здоровья, но число таких случаев будет расти, а разработка чипов может произвести революцию в медицине, считает хирург Владимир Хорошев.
Опасность имплантации чипов
В беседе с РИА Новости Хорошем рассказал, что технологи внедрения чипов не нова, она применяется с 1990-х годов в ветеринарии, в основном, для племенного разведения скота.
"Не он первый пытался это сделать. Может быть, у нас в России он первый в таком количестве имплантировал себе (чипы)… Но это таит в себе опасность. Да, если не ошибаюсь, размеры этих чипов небольшие, их в принципе можно вводить без особого труда: просто берется большой шприц, толстая игла и под кожу вводится. Но, в любом случае, существует опасность внесения инфекции, то есть возможность получения бактериальной инфекции. которая заканчивается развитием либо абсцесса, либо флегмоны, а если на пальце, то панарицией (острым воспалением пальцев рук — ред.) и так далее", — сказал Хорошев.
Врач отметил, что внедрение чипов может также привести к поражению нервных сосудов, особенно если они устанавливаются рядом с крупными нервами. "Не все же можно на кисть руки установить, можно на предплечье, где крупные нервные стволы, это лучевой нерв, локтевой и срединный. Вот этот чип сместился и встал рядом с этим нервом. В итоге возникают тяжелейшие синдромы неврологического характера, невриты либо локтевого, либо срединного нерва", — указал медик.
Будущее медицины
Хорошев отметил, что развитие и применение в будущем таких чипов в медицинских целях сможет помочь людям, страдающим от различных заболеваний, например, от сахарного диабета.
С другой стороны, полагает эксперт, такому нововведению будут всячески противиться предприятия, которые производят глюкометры, тест-полоски и другие привычные средства, предназначенные для самостоятельного измерения сахара в крови.
Использование чипов будет расти
Хорошев не сомневается: число людей, которые будут вживлять себе чипы с различными функциями, будет расти.
По его мнению, внедрению чипов, вероятно, также будут противиться представители различных религиозных конфессий. "Но даже верующие люди иногда отходят от всяких догм и принимают то, что им удобно", — резюмировал Хорошев.