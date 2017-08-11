Все больше людей будут вживлять чипы, несмотря на риски, уверен врач

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Имплантирование чипов в организм человека несет определенные риски для его здоровья, но число таких случаев будет расти, а разработка чипов может произвести революцию в медицине, считает хирург Владимир Хорошев.

Опасность имплантации чипов

Ранее работающий в одном из роддомов Новосибирска акушер-гинеколог Александр Волчек сообщил РИА Новости, что имплантировал себе под кожу шесть чипов. Некоторые из них являются полными аналогами домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные же работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. На одно из устройств записана визитная карточка медика, тогда как другие позволяют разблокировать его компьютер, хранить пароли и так далее.

В беседе с РИА Новости Хорошем рассказал, что технологи внедрения чипов не нова, она применяется с 1990-х годов в ветеринарии, в основном, для племенного разведения скота.

"Не он первый пытался это сделать. Может быть, у нас в России он первый в таком количестве имплантировал себе (чипы)… Но это таит в себе опасность. Да, если не ошибаюсь, размеры этих чипов небольшие, их в принципе можно вводить без особого труда: просто берется большой шприц, толстая игла и под кожу вводится. Но, в любом случае, существует опасность внесения инфекции, то есть возможность получения бактериальной инфекции. которая заканчивается развитием либо абсцесса, либо флегмоны, а если на пальце, то панарицией (острым воспалением пальцев рук — ред.) и так далее", — сказал Хорошев.

По его мнению, это создает "довольно серьезную опасность. которая может закончиться плачевно для человека".

Врач отметил, что внедрение чипов может также привести к поражению нервных сосудов, особенно если они устанавливаются рядом с крупными нервами. "Не все же можно на кисть руки установить, можно на предплечье, где крупные нервные стволы, это лучевой нерв, локтевой и срединный. Вот этот чип сместился и встал рядом с этим нервом. В итоге возникают тяжелейшие синдромы неврологического характера, невриты либо локтевого, либо срединного нерва", — указал медик.

Будущее медицины

Хорошев отметил, что развитие и применение в будущем таких чипов в медицинских целях сможет помочь людям, страдающим от различных заболеваний, например, от сахарного диабета.

"В мире постоянно увеличивается количество больных сахарным диабетом второго типа… огромное количество людей используют постоянно эти глюкометры, которым нужны тест-полоски. Это колоссальные траты либо со стороны самого больного диабетом, либо его родственников, либо государства. А если устанавливать такой подкожный глюкометр, который позволяет постоянно считывать информацию о содержании глюкозы в крови человека, это будет революция, по сути дела", — сказал собеседник, подчеркнув, что такая инновация "позволит сэкономить невероятное количество средств".

С другой стороны, полагает эксперт, такому нововведению будут всячески противиться предприятия, которые производят глюкометры, тест-полоски и другие привычные средства, предназначенные для самостоятельного измерения сахара в крови.

Использование чипов будет расти

Хорошев не сомневается: число людей, которые будут вживлять себе чипы с различными функциями, будет расти.

"Я убежден, что уже сейчас у этого доктора появляются не то, чтобы поклонники, но, во всяком случае, люди, поддерживающие его. Не могу отнести себя к числу этих людей, но, тем не менее, мир так устроен, что поначалу противится какой-либо инновации, новшеству, а впоследствии все это обретает масштабное развитие. Убежден, что многим людям придется по душе такая инновация и они будут ее использовать. Какая проблема для тех же старых людей, которые ищут ключи, очки и так далее. А здесь все на руке, все под рукой, ничего искать не надо, это разгружает человека психологически", — сказал хирург.

По его мнению, внедрению чипов, вероятно, также будут противиться представители различных религиозных конфессий. "Но даже верующие люди иногда отходят от всяких догм и принимают то, что им удобно", — резюмировал Хорошев.