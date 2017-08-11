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РИА Наука
РИА Наука

Все больше людей будут вживлять чипы, несмотря на риски, уверен врач

13:3811.08.2017
(обновлено: 13:40 11.08.2017)
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© Fotolia / edwardoliveВрачи перед началом операции. Архивное фотоВрачи перед началом операции. Архивное фото
© Fotolia / edwardolive

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Имплантирование чипов в организм человека несет определенные риски для его здоровья, но число таких случаев будет расти, а разработка чипов может произвести революцию в медицине, считает хирург Владимир Хорошев.

Врач Александр Волчек, который вживил себе под кожу шесть упрощающих жизнь чипов
© Фото : НГС.НОВОСТИ/Александр Ощепков
Российский врач вживил себе под кожу шесть упрощающих жизнь чипов
Ранее работающий в одном из роддомов Новосибирска акушер-гинеколог Александр Волчек сообщил РИА Новости, что имплантировал себе под кожу шесть чипов. Некоторые из них являются полными аналогами домофонных ключей, которыми он открывает двери и турникет на работе, остальные же работают на другой частоте и способны хранить от 800 байт до 1 килобайта информации. На одно из устройств записана визитная карточка медика, тогда как другие позволяют разблокировать его компьютер, хранить пароли и так далее.

Опасность имплантации чипов

В беседе с РИА Новости Хорошем рассказал, что технологи внедрения чипов не нова, она применяется с 1990-х годов в ветеринарии, в основном, для племенного разведения скота.

"Не он первый пытался это сделать. Может быть, у нас в России он первый в таком количестве имплантировал себе (чипы)… Но это таит в себе опасность. Да, если не ошибаюсь, размеры этих чипов небольшие, их в принципе можно вводить без особого труда: просто берется большой шприц, толстая игла и под кожу вводится. Но, в любом случае, существует опасность внесения инфекции, то есть возможность получения бактериальной инфекции. которая заканчивается развитием либо абсцесса, либо флегмоны, а если на пальце, то панарицией (острым воспалением пальцев рук — ред.) и так далее", — сказал Хорошев.

Канадско-американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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По его мнению, это создает "довольно серьезную опасность. которая может закончиться плачевно для человека".

Врач отметил, что внедрение чипов может также привести к поражению нервных сосудов, особенно если они устанавливаются рядом с крупными нервами. "Не все же можно на кисть руки установить, можно на предплечье, где крупные нервные стволы, это лучевой нерв, локтевой и срединный. Вот этот чип сместился и встал рядом с этим нервом. В итоге возникают тяжелейшие синдромы неврологического характера, невриты либо локтевого, либо срединного нерва", — указал медик.

Будущее медицины

Хорошев отметил, что развитие и применение в будущем таких чипов в медицинских целях сможет помочь людям, страдающим от различных заболеваний, например, от сахарного диабета.

Рентгеновский снимок. Архивное фото
© РИА Новости / Варвара Гертье
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"В мире постоянно увеличивается количество больных сахарным диабетом второго типа… огромное количество людей используют постоянно эти глюкометры, которым нужны тест-полоски. Это колоссальные траты либо со стороны самого больного диабетом, либо его родственников, либо государства. А если устанавливать такой подкожный глюкометр, который позволяет постоянно считывать информацию о содержании глюкозы в крови человека, это будет революция, по сути дела", — сказал собеседник, подчеркнув, что такая инновация "позволит сэкономить невероятное количество средств".

С другой стороны, полагает эксперт, такому нововведению будут всячески противиться предприятия, которые производят глюкометры, тест-полоски и другие привычные средства, предназначенные для самостоятельного измерения сахара в крови.

Использование чипов будет расти

Хорошев не сомневается: число людей, которые будут вживлять себе чипы с различными функциями, будет расти.

3D-принтер. Архивное фото
© AP Photo / Julie Jacobson
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"Я убежден, что уже сейчас у этого доктора появляются не то, чтобы поклонники, но, во всяком случае, люди, поддерживающие его. Не могу отнести себя к числу этих людей, но, тем не менее, мир так устроен, что поначалу противится какой-либо инновации, новшеству, а впоследствии все это обретает масштабное развитие. Убежден, что многим людям придется по душе такая инновация и они будут ее использовать. Какая проблема для тех же старых людей, которые ищут ключи, очки и так далее. А здесь все на руке, все под рукой, ничего искать не надо, это разгружает человека психологически", — сказал хирург.

По его мнению, внедрению чипов, вероятно, также будут противиться представители различных религиозных конфессий. "Но даже верующие люди иногда отходят от всяких догм и принимают то, что им удобно", — резюмировал Хорошев.

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