США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые раскрыли необычную связь между биоритмами, диетой и старением

10:4511.08.2017
07610
© Fotolia / kastoУченый в лабораторииУченый в лаборатории
© Fotolia / kasto

МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Низкокалорийная диета улучшает работу "биологических часов" организма, что, в свою очередь, заставляет клетки тела экономить энергию и медленнее стареть в преклонные годы, говорится в статье, опубликованной в журнале Cell.

"Циркадные ритмы регулируют то, как много энергии потребляет клетка в разное время суток. У молодых животных и людей этот механизм работает хорошо, но при наступлении старости он фактически полностью отключается. Ограничение калорий перезапускает эти биологические часы и замедляет старение", — рассказывает Паоло Сассоне-Корси (Paolo Sassone-Corsi) из университета Калифорнии в Ирвине (США).

Ученые обнаружили взаимосвязь между плохим сном и циклами луны
© Фото : Current Biology, Cajochen et al.
Люди действительно плохо спят во время полнолуния, выяснили ученые

Гены, определяющие суточные ритмы человеческого организма, были выявлены еще в 90-х годах минувшего столетия. Аналогичные гены присутствуют в геномах всех растений и животных. Эти участки ДНК управляют множеством процессов — временем сна и бодрствования, раскрытия цветков, поиска пищи и других периодических явлений в жизни живых существ.

Изучая работу этих генов, биологи обнаружили, что они не только управляют циклами сна и бодрствования, но и многими процессами внутри клеток мозга и других тканей тела, в том числе их очисткой от "мусора" и рядом других вещей, сильно влияющих на здоровье и продолжительность жизни человека.

Изучая то, как работают эти "биочасы", Сассоне-Корси и его коллеги раскрыли их необычную связь с низкокалорийной диетой, которая объясняет, почему ограничение калорий продляет жизнь обезьянам и некоторым другим животным, за изменениями в продолжительности жизни которых ученые активно наблюдали в последние 10-20 лет.

Стрелки часов
© Fotolia / Les Cunliffe
Ученые научились "выключать" синдром смены часовых поясов

Как рассказывает американский биолог, его команда наблюдала за жизнью и работой организма нескольких десятков мышей, изучая то, как меняется то, как влияют суточные ритмы на поведение их клеток по мере дряхления их тела. Для этого ученые извлекали небольшие порции клеток из печени грызунов и следили за тем, какие гены были наиболее активными в разное время суток.

Эти наблюдения раскрыли интересный феномен – оказалось, что циркадные ритмы управляют не только режимом сна и бодрствования, но и энергоэффективностью клеток, повышая ее в тот момент, когда животное спит или не проявляет большой физической активности.

Данное открытие натолкнуло ученых на мысль, что подобные изменения в энергоэффективности клеток можно предотвратить, если ограничить приток калорий в организм животных. Они проверили эту идею, вырастив новую группу мышей, которых они кормили низкокалорийной диетой, содержавшей в себе на 30% меньше калорий, чем обычный корм грызунов.

Голова Человека
© Flickr / dierk schaefer
Ученые выяснили, как мозг контролирует суточные ритмы организма

Как показали эти опыты, ограничение калорий "починило" биологические часы мышей, заставив их клетки печени экономить энергию в преклонные годы так же эффективно, как и в молодости. Аналогичным образом, как показали опыты другой команды ученых, изменилась работа стволовых клеток кожи и некоторых других тканей тела.

Благодаря этому жизнь грызунов была продлена на несколько десятков недель, а их активность в пожилые годы заметно выросла благодаря улучшенной очистке клеток от "мусора" и снижению скорости их дряхления. Аналогичные процессы, как предполагают ученые, могут происходить в клетках других животных, и искусственное "омоложение" клеточных часов может сделать то же самое доступным и для человека.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена