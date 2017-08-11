Археологи нашли в "Зарядье" следы старинного портового торга

МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Московские археологи обнаружили на территории парка "Зарядье" следы портовой торговой площади, в том числе торговые пломбы и медные монеты XVIII-XIX веков, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.
"В восточной части нынешнего парка, приближенной к Москворецкой набережной, были найдены английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты XVIII–XIX веков, оловянная игрушка — европейский всадник в снаряжении XVII–XVIII веков — и многочисленные фрагменты кожаных изделий и обрезков кожевенного производства 400-летней давности", — отмечается в материалах.
По данным историков, на территории нынешнего парка "Зарядье" на протяжении нескольких веков шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по Москве-реке. Крупная торговая пристань, куда приходили суда и лодки, располагалась на Москворецкой набережной. Она была известна с XII века, говорится в сообщении.
"Еще одной особенной находкой является фигурка европейского всадника, сделанная из олова. Ее датируют XVII–XVIII веками. Уникальность оловянного всадника в том, что его вооружение и снаряжение выполнено очень натуралистично, оно искусно скопировано с настоящих прототипов оружия и снаряжения того времени. Это могла быть коллекционная игрушка", — говорится в сообщении.
Также на месте портового торга были обнаружены 22 российские медные монеты и 15 российских торговых пломб из свинца. Кроме того, были найдены фрагменты кожаных изделий и обрезков кожевенного производства, отмечается в материалах.
Природно-ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Он станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. "Зарядье" планируют открыть к празднованию 870-летия Москвы в сентябре этого года.