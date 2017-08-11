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РИА Наука
РИА Наука

Археологи нашли в "Зарядье" следы старинного портового торга

10:4311.08.2017
01600
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыРеконструкция парка Зарядье. 11 августа 2017Реконструкция парка Зарядье. 11 августа 2017
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 11 авг — РИА Недвижимость. Московские археологи обнаружили на территории парка "Зарядье" следы портовой торговой площади, в том числе торговые пломбы и медные монеты XVIII-XIX веков, говорится в сообщении на сайте столичной мэрии.

"В восточной части нынешнего парка, приближенной к Москворецкой набережной, были найдены английские торговые пломбы XVIII века, российские свинцовые торговые пломбы и медные монеты XVIII–XIX веков, оловянная игрушка — европейский всадник в снаряжении XVII–XVIII веков — и многочисленные фрагменты кожаных изделий и обрезков кожевенного производства 400-летней давности", — отмечается в материалах.

По данным историков, на территории нынешнего парка "Зарядье" на протяжении нескольких веков шла торговля зарубежными товарами, привезенными судами по Москве-реке. Крупная торговая пристань, куда приходили суда и лодки, располагалась на Москворецкой набережной. Она была известна с XII века, говорится в сообщении.

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыТорговая пломба из свинеца, найденная при работах в Зарядье. Англия. XVIII век. 11 августа 2017
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Торговая пломба из свинеца, найденная при работах в Зарядье. Англия. XVIII век. 11 августа 2017

Рабочие во время строительства ландшафтного парка Зарядье в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В парке "Зарядье" в Москве нашли топоры бронзового века
В нем отмечается, что наибольший интерес для археологов представляют хорошо сохранившиеся фрагменты двух английских торговых пломб XVIII века. Обе они отлиты из свинца. Изначально обе пломбы были двустворчатыми. Лицевая створка крепилась к оборотной с помощью специальных ушек. Пломбы ломались и распадались на две части при распечатывании товара. На одной из сохранившихся створок ученые прочитали надпись на английском. На поверхности створки другой пломбы были нанесены цифры. Предположительно пломбами был запечатан товар из города Уэйкфилда — административного центра графства Уэст-Йоркшир в Англии. Этот город был центром текстильной торговли.

"Еще одной особенной находкой является фигурка европейского всадника, сделанная из олова. Ее датируют XVII–XVIII веками. Уникальность оловянного всадника в том, что его вооружение и снаряжение выполнено очень натуралистично, оно искусно скопировано с настоящих прототипов оружия и снаряжения того времени. Это могла быть коллекционная игрушка", — говорится в сообщении.

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыФигурка всадника из олова XVII–XVIII века, найденная при работах в Зарядье. 11 августа 2017
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Фигурка всадника из олова XVII–XVIII века, найденная при работах в Зарядье. 11 августа 2017

Также на месте портового торга были обнаружены 22 российские медные монеты и 15 российских торговых пломб из свинца. Кроме того, были найдены фрагменты кожаных изделий и обрезков кожевенного производства, отмечается в материалах.

Природно-ландшафтный парк "Зарядье" строится на месте снесенной гостиницы "Россия" около Красной площади. Он станет первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. "Зарядье" планируют открыть к празднованию 870-летия Москвы в сентябре этого года.

© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыМонеты из меди, найденный при работах в Зарядье. Россия. XVIII век
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Монеты из меди, найденный при работах в Зарядье. Россия. XVIII век
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