В России планируют построить уникальное судно для работы в Ледовитом океане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг — РИА Новости. "Адмиралтейские верфи" рассчитывают подписать с Росгидрометом контракт на строительство уникального судна для исследования Северного Ледовитого океана, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Бузаков.

"Если говорить о гражданской составляющей, то мы надеемся в ближайший год заключить с Росгидрометом контракт на строительство судна для исследования Северного Ледовитого океана", — сказал он.

По его словам, на сегодняшний день готов пока только эскизный проект такого судна.

"Проекта еще нет, он вошел в государственную программу социально-экономического развития Арктики. На сегодняшний день есть эскизный проект, и мы рассчитываем, что в следующем году будет разработан технический проект такого судна", — отметил Бузаков.

Ранее "Адмиралтейские верфи" построили научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников" по заказу Росгидромета. Судно было спущено на воду в конце марта 2011 года, а 10 октября 2012 года передано заказчику. Из Петербурга в свой первый антарктический рейс судно вышло 21 декабря 2012 года.