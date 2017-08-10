Доклад: 2016 год стал самым теплым на Земле за всю историю наблюдений

ВАШИНГТОН, 10 авг — РИА Новости, Алексей Богдановский. Прошедший 2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений, заявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США по результатам ежегодного исследования, включавшего более 450 ученых из 60 стран.

"Двадцать седьмой ежегодный доклад о состоянии климата подтвердил, что 2016 год превзошел 2015 и стал самым теплым годом за 137 лет наблюдений", — говорится в докладе.

Также были побиты рекорды по концентрации парниковых газов в атмосфере (402,9 молекул диоксида углерода на миллион), глобальной температуре на поверхности Земли (повышение на 0,45-0,56 градуса Цельсия по сравнению со среднем показателем 1981-2010 гг), средней температуре на поверхности моря (повышение на 0,36-0,41 градуса по сравнению с указанным средним показателем).

Рекордно высоким был уровень мировых океанов — он поднялся на 82 миллиметра по сравнению с 1993 годом, когда начались спутниковые наблюдения. Массив арктического льда уменьшился до минимального уровня за все 37 лет, что ведется наблюдение.

"Доклад показывает, что большинство индикаторов изменения климата продолжили следовать тенденциям теплеющего мира. Некоторые индикаторы, включая температуру на земле и в океане, уровень моря и концентрацию парниковых газов в атмосфере, побили рекорды, поставленные лишь годом ранее. Рекордное тепло 2016 года было результатом совместного влияния долгосрочного глобального потепления и сильного воздействия Эль-Ниньо (колебание температуры в экваториальной части Тихого океана — ред.)", — говорится в докладе.

Глобальный доклад под руководством американских ученых вышел через несколько дней после того, как США официально уведомили о выходе из Парижского соглашения по климату, призванного сократить выбросы парниковых газов и тем самым замедлить глобальное потепление. Без США как одного из крупнейших эмитентов парниковых газов эффективность реализации соглашения окажется под вопросом. Вместе с тем ряд штатов в обход федерального правительства устанавливают в последние годы жесткий контроль за выбросами, которые в масштабе США стабилизировались в последние 10 лет.