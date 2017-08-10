США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Биологи впервые вырастили свиней с "очеловеченными" органами

21:0010.08.2017
0170
© Иллюстрация РИА Новости . Алина ПолянинаТак художник представил процесс удаления ретровирусов из ДНК свиньиТак художник представил процесс удаления ретровирусов из ДНК свиньи
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Американские генетики представили публике первых "очеловеченных" свиней, чья ДНК полностью была очищена от ретровирусов, опасных для человека, что позволяет использовать их органы для пересадки в тело пациентов, говорится в статье, опубликованной в журнале Science.

"Органы свиней похожи на их человеческие аналоги по своим размерам и принципам работы, и их можно выращивать в большом числе для трансплантации. Сейчас это не делается по двум причинам – из-за несовместимости  свиней и человека на уровне иммунных систем и возможности заражения людей ретровирусами, присутствующими в ДНК животного", — пишут Джордж Черч (George Church) из Гарвардского университета (США) и его коллеги.

Химерный зародыш мыши и крысы
© Фото : Wu et al. / Cell 2017
Ученые впервые создали зародыш с клетками человека и свиньи

Два года назад Черч и его коллеги сделали первый шаг в сторону ликвидации этих проблем, научившись массово редактировать и удалять отдельные участки ДНК в их клетках, представляющих потенциальную угрозу для нашего организма.

Одними из них, как рассказывают ученые, являются так называемые PERV-ретровирусы, которым удалось "окопаться" и закрепиться в геноме свиней многие тысячи и миллионы лет назад. Эти патогены не представляют угрозы для самого животного, однако они, как показали опыты Черча в прошлом, могут легко проникать в клетки человека после пересадки свиного органа и заражать их.

Проблема заключается в том, что эти ретровирусы встроены в ДНК свиньи и являются ее неотделимой составной частью. Это не позволяет защитить животное от них – оно изначально является их носителем, и делает почти невозможным их "хирургическое" удаление, так как геном животного содержит в себе десятки копий PERV.

Черч и его коллеги смогли решить эту проблему, используя CRISPR/Cas9 — новейшую систему редактирования генома, открытую европейскими и гарвардскими молекулярными биологами в 2013 году. Она позволяет почти со 100% точностью удалять или заменять произвольные короткие участки в ДНК животных или бактерий, не нарушая работу других генов и сегментов генома.

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Ученые из США впервые успешно "починили" ДНК в человеческом эмбрионе

Используя эту систему, группа Черча смогла вырезать из генома свиней все 62 версии PERV из генома свиньи, в результате чего ее клетки начали в тысячу раз реже передавать PERV-вирусы при пересадке в человеческие ткани, чем они делали раньше. Это, как утверждает Черч, сделало их намного безопаснее для человека и менее заметными для иммунной системы.

Еще два года назад Черч отмечал, что его лаборатория уже вырастила несколько эмбрионов с отключенными PERV-вирусами, и пообещал превратить их в полноценных животных к концу 2016 года. Американский генетик сдержал свое обещание и представил сегодня публике первых свиней, чья ДНК была на 100% очищена от ретровирусов.

Для этого ученым пришлось разработать новую методику ввода CRISPR/Cas9 в клетки свиней, которая предотвращала их "самоликвидацию" после массового удаления большого числа участков ДНК, и преодолеть массу других проблем, связанных с редактированием генома эмбрионов, выращенных из этих клеток.

Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / Hoda Bogdan
Китайские ученые впервые модифицировали гены в эмбрионе человека

Имплантировав выжившие эмбрионы в утробу суррогатных матерей, ученые получили три десятка здоровых поросят, чьи органы были полностью очищены от PERV и пригодны для имплантации в организм человека с подавленной иммунной системой. Дальнейшие эксперименты с этими поросятами, как надеются Черч и его команда, помогут  понять, как можно отключить гены, связанные с несовместимостью иммунных систем, и защитить органы свиней от отторжения после пересадки.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена