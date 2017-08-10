Планетологи нашли четыре "кузины" Земли у легендарной Тау Кита

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Астрономы подтвердили существование четырех землеподобных планет у легендарной звезды Тау Кита, две из которых находятся внутри зоны жизни, в чем сомневались ученые раньше, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Недавно мы повысили качество наших наблюдений, и новые данные заставили нас сомневаться в существовании двух из пяти планет, которые мы обнаружили в 2013 году. С другой стороны, как бы мы не смотрели на звезду, нам всегда казалось, что вокруг нее вращается как минимум четыре, а не три планеты. Только когда мы поняли, как отличить следы планет от "шума" самой звезды, мы смогли доказать, что две последние планеты системы существуют", — рассказывает Микко Туоми (Mikko Tuomi) из университета Хартфордшира в Хетфилде (Великобритания).

Тау Кита является одним из самых близких к нам "двойников" Солнца, которую многие знаменитые астрономы, музыканты и писатели-фантасты считали одним из главных кандидатов на роль прибежища разумной или неразумной жизни.

Четыре года назад Туоми и его коллеги сделали большой подарок всем любителям научной фантастики, обнаружив намеки на существование сразу пяти планет у Тау Кита, четыре из которых были предположительными "супер-Землями", а одна – газовым гигантом размером с Нептун. Две последних планеты, совершающие оборот вокруг Тау Кита за примерно 168 и 640 дней, находились на краях "зоны жизни", что заставило британских планетологов считать, что на их поверхности могут господствовать условия, благоприятные для существования жизни.

© А. Feng, University of Hertfordshire, United Kingdom Планеты у Тау Кита © А. Feng, University of Hertfordshire, United Kingdom Планеты у Тау Кита

Повторные наблюдения за планетами e и f, как рассказывает Туоми, заставили его команду сомневаться в том, что они на самом деле существуют – у ученых возникли подозрения, что изменения в спектре Тау Кита, "выдававшие" эти кандидаты на роль "большой сестры" Земли, могли на самом деле быть порождены процессами в ее недрах.

Дальнейший анализ данных сделал картину еще более противоречивой – различные методики "удаления" шума показывали, что в системе Тау Кита существует или три, или четыре планеты. Пытаясь понять, как избежать этих противоречий, команда Туоми выяснила, как можно отличить "шум" в недрах светила от следов его взаимодействия с планетами.

"Мы придумали очень остроумный способ, как можно отличить сигнал, порожденный планетой, от шума, связанного с проявлениями активности звезды. Мы поняли, что мы можем наблюдать за тем, как различаются следы внутренних процессов в недрах Тау Кита на разных длинах волн, и использовать эту информацию для того, отделить шумы от сигнала, порождаемыми планетами", — объясняет астроном.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали данные наблюдений за Тау Кита и обнаружили, что на самом деле вокруг Тау Кита вращается не пять или три планеты, а четыре "кузины" нашей планеты, чья масса составляет не 3-4 Земли, как они считали раньше, а значительно меньше – 1,7-1,8 Земли.

По сути, ученые подтвердили существование первых двух и последних двух планет, хотя их положение и продолжительность года на них заметно изменились. Первые две планеты находятся на очень близком расстоянии к Тау Кита и совершают оборот вокруг нее за 20 и 49 дней, что делает их непригодными для жизни.

Две других планеты, e и f, расположены на примерно таком же расстоянии от звезды, как Венера и Марс, и год на них длится около 190 и 600 дней. Обе планеты находятся у самого края "зоны жизни" и на них, при достаточно благоприятном стечении обстоятельств, могут существовать благоприятные условия для зарождения жизни. Это, как шутят ученые, действительно сделает Тау Кита одной из самых оптимальных звездных систем для колонизации человеком.