США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Планетологи нашли четыре "кузины" Земли у легендарной Тау Кита

17:4810.08.2017
0800
© J. Pinfield / RoPACS network at the University of HertfordshireСистема звезды тау Кита глазами художникаСистема звезды тау Кита глазами художника
© J. Pinfield / RoPACS network at the University of Hertfordshire

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Астрономы подтвердили существование четырех землеподобных планет у легендарной звезды Тау Кита, две из которых находятся внутри зоны жизни, в чем сомневались ученые раньше, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"Недавно мы повысили качество наших наблюдений, и новые данные заставили нас сомневаться в существовании двух из пяти планет, которые мы обнаружили в 2013 году. С другой стороны, как бы мы не смотрели на звезду, нам всегда казалось, что вокруг нее вращается как минимум четыре, а не три планеты. Только когда мы поняли, как отличить следы планет от "шума" самой звезды,  мы смогли доказать, что две последние планеты системы существуют", — рассказывает Микко Туоми (Mikko Tuomi) из университета Хартфордшира в Хетфилде (Великобритания).

Звезда тау Кита
© University of Hertfordshire
У звезды Тау Кита найдены 5 планет, в том числе потенциально обитаемая

Тау Кита является одним из самых близких к нам "двойников" Солнца, которую многие знаменитые астрономы, музыканты и писатели-фантасты считали одним из главных кандидатов на роль прибежища разумной или неразумной жизни.

Четыре года назад Туоми и его коллеги сделали большой подарок всем любителям научной фантастики, обнаружив намеки на существование сразу пяти планет у Тау Кита, четыре из которых были предположительными "супер-Землями", а одна – газовым гигантом размером с Нептун. Две последних планеты, совершающие оборот вокруг Тау Кита за примерно 168 и 640 дней, находились на краях "зоны жизни", что заставило британских планетологов считать, что на их поверхности могут господствовать условия, благоприятные для существования жизни.

© А. Feng, University of Hertfordshire, United KingdomПланеты у Тау Кита
© А. Feng, University of Hertfordshire, United Kingdom
Планеты у Тау Кита

Повторные наблюдения за планетами e и f, как рассказывает Туоми, заставили его команду сомневаться в том, что они на самом деле существуют – у ученых возникли подозрения, что изменения в спектре Тау Кита, "выдававшие" эти кандидаты на роль "большой сестры" Земли, могли на самом деле быть порождены процессами в ее недрах.

Дальнейший анализ данных сделал картину еще более противоречивой – различные методики "удаления" шума показывали, что в системе Тау Кита существует или три, или четыре планеты. Пытаясь понять, как избежать этих противоречий, команда Туоми выяснила, как можно отличить "шум" в недрах светила от следов его взаимодействия с планетами.

Так художник представил себе семь планет системы TRAPPIST-1
© NASA / JPL-Caltech
NASA обнаружило семь потенциально пригодных для жизни планет

"Мы придумали очень остроумный способ, как можно отличить сигнал, порожденный планетой, от шума, связанного с проявлениями активности звезды. Мы поняли, что мы можем наблюдать за тем, как различаются следы внутренних процессов в недрах Тау Кита на разных длинах волн, и использовать эту информацию для того, отделить шумы от сигнала, порождаемыми планетами", — объясняет астроном.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали данные наблюдений за Тау Кита и обнаружили, что на самом деле вокруг Тау Кита вращается не пять или три планеты, а четыре "кузины" нашей планеты, чья масса составляет не 3-4 Земли, как они считали раньше, а значительно меньше – 1,7-1,8 Земли.

Система звезды тау Кита глазами художника
© J. Pinfield / RoPACS network at the University of Hertfordshire
Ученые исключили планеты у Тау Кита из числа возможных двойников Земли

По сути, ученые подтвердили существование первых двух и последних двух планет, хотя их положение и продолжительность года на них заметно изменились. Первые две планеты находятся на очень близком расстоянии к Тау Кита и совершают оборот вокруг нее за 20 и 49 дней, что делает их непригодными для жизни.

Две других планеты, e и f, расположены на примерно таком же расстоянии от звезды, как Венера и Марс, и год на них длится около 190 и 600 дней. Обе планеты находятся у самого края "зоны жизни" и на них, при достаточно благоприятном стечении обстоятельств, могут существовать благоприятные условия для зарождения жизни. Это, как шутят ученые, действительно сделает Тау Кита одной из самых оптимальных звездных систем для колонизации человеком.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена