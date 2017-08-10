Археологи нашли в горах Крыма средневековый некрополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Средневековый некрополь обнаружили археологи в горах Бахчисарайского района Крыма, в нем захоронены, в частности, женщины и дети, сообщил РИА Новости руководитель Мангупской экспедиции, декан исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Александр Герцен.

Захоронение обнаружено на месте некогда существовавшего средневекового крупного пещерного города-крепости Мангуп-Кале. Предварительно оно датируется XIV-XV веками.

"Обнаружена группа захоронений рядом с разрушенной церковью. Были внутри скальные гробницы и погребение прямо на скале, без всяких могильных ям. Людей просто положили и присыпали. Это 26 скелетов взрослых и детей. Причем обычно лежали взрослый человек и рядом с ним ребенок. В одном случае двое детей. Дети сформировавшиеся вполне, возраста 5-7 лет. Один только был младенец, возрастом до 2 лет", — сказал Герцен.

По его словам, без антропологического анализа невозможно достоверно утверждать, что это захоронение детей с их матерями, но доля этого весьма велика.

"Очевидно, что здесь была какая-то трагедия, связанная с гибелью многих людей, в том числе целыми семьями. Дальнейшая обработка полученных материалов позволит уточнить, к какому трагическому эпизоду истории это захоронение относится", — подчеркнул археолог.