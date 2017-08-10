В Мордовии произвели первый полностью российский антибиотик ванкомицин

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Ученые и фармацевты из научно-производственного инжинирингового центра "Биохимик" создали первые образцы полностью российского антибиотика ванкомицина, изготовленного на базе отечественного сырья, передает телеканал "Россия-1".

"Это не единственные антибиотики, которые мы можем изготовлять. В ближайшее время мы будем производить не только ванкомицин, но и антибиотики четвертого и пятого поколения. Все оборудование у нас есть, и я нигде не видел подобной концентрации высокотехнологичного оборудования", — заявил Василий Купцов, руководитель лаборатории в центре "Биохимик".

В последние годы перед медиками все шире и острее становится проблема появления так называемых "супер-бактерий" – микробов, стойких к действию одного или нескольких антибиотиков. Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и очень распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".

Главными "инкубаторами" таких микробов, как считают ученые сегодня, являются больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. И на фермах, и в больницах сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитых супер-микробов.

Появление подобных "супермикробов" заставляет ученых улучшать старые и разрабатывать новые типы антибиотиков, производство которых в России раньше было возможно только при использовании иностранного сырья. Это делало систему здравоохранения страны зависимой от настроения зарубежных поставщиков и санкций со стороны других государств.

Три года назад Министерство здравоохранения РФ и правительство Мордовии сделали первый шаг к ликвидации этой проблемы, перепрофилировав научно-производственный инжиниринговый центр "Биохимик" в Саранске на создание и производство антибиотиков с применением отечественных прекурсоров и химикатов.

Первой главной задачей этого предприятия стало создание и производство распространенных антибиотиков "последней надежды", таких как ванкомицин, пока еще способных подавлять большую часть бактериальных инфекций. На этой неделе Владимир Волков, временный глава Мордовии, и ряд других высокопоставленных гостей получили первую ампулу с отечественным ванкомицином и ознакомились с полным циклом производства антибиотика.

Помимо создания антибиотиков, "Биохимик" также тесно взаимодействует с учеными и аспирантами Мордовского университета, помогая развивать поддерживать российскую медицинскую и фармацевтическую науку.