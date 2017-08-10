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РИА Наука
РИА Наука

Ученый: создание разумной машины позволит нам познать себя

08:0010.08.2017
(обновлено: 08:02 10.08.2017)
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© РИА Новости / Александр ТитковДзюнъити Такено, профессор университета МейдзиДзюнъити Такено, профессор университета Мейдзи
© РИА Новости / Александр Титков

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Профессор Дзюнъити Такено, один из ведущих специалистов в области изучения природы сознания и разума, рассказывает о том, зачем он и его команда пытаются создать компьютерный аналог человеческого интеллекта, и как эти исследования могут помочь биологам раскрыть самые важные тайны человеческой эволюции.

Такено, профессор университета Мейзи в Токио, и его коллеги уже больше 10 лет работают над созданием машин, обладающих некоторыми формами сознания и разума и работающих по тем же принципам, что и человеческий мозг. В 2005 году его команда создала робота, способного увидеть себя в зеркале — один из первых тестов на наличие самосознания, который сегодня могут пройти только человек, шимпанзе, сойки и макаки.

Японский робот Pepper, созданный компанией Softbank
© AP Photo / Softbank Corp.
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В последующие годы Такено и его единомышленники создали целый ряд роботов, способных распознавать и показывать различные эмоции, имитировать действия людей и других роботов, а также самостоятельно принимать решения. Все это, как считает сам ученый, приближает нас к созданию полноценной разумной машины, неотличимой по образу мышления от человека.

На прошлой неделе Такено рассказал о последних достижениях в этой области, выступая на международной конференции BICA-2017, впервые проходившей в Москве при активной поддержке и участии НИЯУ "МИФИ". Он заявил о создании системы искусственного интеллекта, которая воспринимает знаменитую "вазу Рубина", двойственную картину, одновременно изображающую пару темных лиц людей и светлую вазу, примерно таким же образом, как и человек.

— Дзюнъити, многие ваши коллеги считают, что полноценный аналог человеческого разума и осознающую себя машину невозможно создать, так как разум имеет квантовую природу. Так ли это на самом деле?

— Это очень сложный вопрос, но мне кажется, что человеческое сознание можно представить в виде программы. Это программа, конечно, является очень неортодоксальной, она устроена очень необычно – она писалась эволюцией на "генетическом коде" на протяжении многих миллионов лет и она может работать только на таком "железе", которое мы пока не полностью понимаем.

Робот на выставке во Франции
© AFP 2017 / Bertrand Guay
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Для того, чтобы мы могли написать программу, работающую подобным образом, я и мои коллеги по лаборатории сейчас активно изучаем природу человеческого сознания, используя публикации, которые подготовили наши коллеги-нейрофизиологи, философы, психологи и другие ученые. Эти работы дали нам большое количество пищи для ума и позволили нам существенно продвинуться вперед в написании этой программы.

К примеру, российский нобелевский лауреат Павлов когда-то писал, что "сознание есть функция мозга, то есть особым образом организованной материи", и подтвердил это утверждение, экспериментируя на собаках.

С другой стороны, природа человеческого сознания, как часто говорят, остается почти неизученной. Мы как раз и пытаемся решить эту загадку, двигаясь с обратной стороны – мы изучаем то, как работает наш мозг и наше сознание, постепенно создавая его подобие. Многие люди не хотят этим заниматься в принципе, но мне кажется, что они ошибаются.

© Фото : из личного архива Дзюнъити ТакеноДзюнъити Такено и его ученики в России
© Фото : из личного архива Дзюнъити Такено
Дзюнъити Такено и его ученики в России

Человек на сегодняшний день является самым разумным существом на Земле, и поэтому нам крайне сложно понять, как работает наш собственный интеллект. Но изучать его нужно, так как, если среди нас вдруг появятся разумные роботы и машины, то тогда возникнет очень опасная ситуация.

Не понимая, как работает наш разум, как устроена наша собственная генетическая программа, мы не сможем предсказать действия таких машин и защититься от них. Вдобавок, с чисто философской точки зрения, человек хочет познать себя, и поэтому такие исследования всегда будут иметь смысл и ценность, что бы не говорили скептики.

— За последние 10-15 лет вы создали множество роботов, часто попадавших на первые полосы газет и в новостные сюжеты телекомпаний. Почему большинству людей нравятся роботы, но они опасаются "бесплотных" разумных машин?

— Мне кажется, подобное отношение связано  с тем, что человек всегда нуждается в хорошем компаньоне, спутнике жизни. К примеру, в фильме "Двухсотлетний человек", снятом по мотивам повести Айзека Азимова, робот симпатизирует людям и хочет стать похожим на них. Людям легко и приятно общаться с ним, и подобный сценарий является одним из идеалов, к которому стремится человечество. Всем нам хочется создать подобного робота-"друга".

У подобного отношения есть и другая сторона. Человек всегда стремится к абсолютному контролю над вещами и другими людьми, и "вещественного" робота, обладающего четкими рамками и телом, мы можем контролировать хотя бы на психологическом уровне.

Дети окружили робота Pepper в магазине Токио, Япония. Июль 2015
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
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Если же машина обретает разум и выходит за рамки тела, то тогда у нас эта возможность исчезает, так как, как я говорил выше, мы пока не понимаем, как работает человеческое сознание или его будущий компьютерный аналог, как далеко оно будет выходить за свои рамки. Кроме того, человек воспринимает разум и сознание как нечто естественное, и уничтожить эту разумную форму жизни нам будет невероятно сложно с психологической точки зрения.

По этой же причине сами исследования человеческого сознания воспринимаются многими людьми негативно, так как они могут дать ученым или политикам, обладающим такими знаниями, контроль над вашими мыслями и разумом.

— Вы создали программу, способную реагировать на вазу Рубина и другие двусмысленные картины примерно так же, как человек. Можно ли говорить о том, является ли она аналогом человеческого сознания?

— Сейчас мы находимся где-то посередине, если так можно выразиться. В прошлом, мы уже создали своеобразный аналог одиночной человеческой мысли, систему MoNAD, аналог рекурсивной нейронной сети из человеческого мозга. На этот раз мы использовали ее для того, чтобы объяснить, почему человеку кажется, что он одновременно видит две разных вещи, лица людей и вазу, и как работает ассоциативная память.

Конечно, нужно понимать, что все подобные объяснения пока является гипотезами, но эти исследования помогают нам постепенно раскрывать тайну работы мозга, изучая одну относительно небольшую проблему за другой.

Проекция человеческого мозга. Архивное фото
© Fotolia / taa22
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К примеру, в прошлом, главной нашей задачей было создание системы, которая могла бы, как и все разумные существа, обладающие сознанием, спонтанно узнавать себя в зеркале. Достигнув этого рубежа, мы начали решать следующую проблему, разрабатывая машину, которая могла бы распознавать и генерировать эмоции.

— Учитывая этот прогресс, когда вы и ваши коллеги достигнут той точки, когда мы сможем говорить о полноценной разумной машине?

— То, что у нас уже есть, в принципе уже работает в некотором отношении, как человеческий мозг. С другой стороны, мы прекрасно понимаем то, что мы знаем лишь некоторые базовые вещи о том, как функционирует сознание и разум. И то и другое является крайне сложными вещами, наши коллеги постоянно открывают какие-то новые качества и свойства мозга, которые еще только предстоит изучить.

В будущем, как мне кажется, будет происходить то же самое – мы будем открывать новые процессы и свойства мозга, о которых мы сейчас не подозреваем. Поэтому создание полноценного аналога человеческого разума и сознания, скорее всего, займет целую вечность.

То же самое, на самом деле характерно для науки – каждый раз, когда ученые думают, что "физика" или "биология" закончились, они открывают что-то новое, что кардинально меняет наши представления о мире.

Компьютерный аналог мозга человека в представлении художника
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Ученый: нет никаких принципиальных ограничений для создания разумной машины

К примеру, первые механические часы появились еще на излете средних веков, и за последующие шесть сотен лет их конструкция многократно улучшалась и переделывалась. То же самое касается изучения человеческого разума. Главное, чтобы мы уделяли максимальное внимание безопасности при проведении подобных исследований.

— Потребует ли создание подобных систем принципиально новых компьютеров, или современные чипы в принципе подходят для решения этой задачи?

— Я принадлежу к школе так называемых коннективистов, постулирующей, что все разумные системы состоят из множества связанных между собой простых элементов. Мы считаем, что уже сейчас нам ничто не мешает создать сеть из искусственных нейронных сетей, которая могла бы обрести сознание и разум.

Александр Кулешов, ректор Сколтеха
© Skoltech
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С другой стороны, создание подобной сети будет осуществить довольно проблематично на практике, так как современные компьютеры плохо приспособлены для параллельного проведения множества простых вычислений. Нам нужны устройства, способные проводить сотни и тысячи простых операций одновременно, что сделает работу нейронных сетей максимально быстрой и эффективной.

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