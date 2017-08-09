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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи узнали, когда люди могли впервые встретиться с хоббитами

20:0009.08.2017
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© AP Photo / Ira BlockЧереп хоббита, найденный на острове Флорес в ИндонезииЧереп хоббита, найденный на острове Флорес в Индонезии
© AP Photo / Ira Block

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Первые кроманьонцы появились на территории Индонезии неожиданно рано, примерно 73 тысячи лет назад, за несколько тысяч лет до первого "вулканического конца света" и вымирания загадочных "хоббитов" с острова Флорес, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

"Новая дата появления людей в Индонезии является очередным аргументом в пользу того, что нам нужно полностью пересмотреть вопрос того, когда люди покинули Африку. Ранняя дата исхода человечества не только больше соответствует генетическим данным, но и говорит о том, что наши предки очень давно обладали достаточной гибкостью ума и умениями, которые помогали им приспосабливаться к жизни в новых регионах", — пишут Кира Уэстэвэй (Kira Westaway) из университета Макуори в Сиднее (Австралия) и ее коллеги.

Жан-Жак Ублин в момент открытия одного из черепов древнейших кроманьонцев Земли
© Фото : Shannon McPherron, MPI EVA Leipzig
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Останки древних людей ростом в метр, которых пресса почти сразу назвала "хоббитами", были найдены в пещере Лянг-Буа на индонезийском острове Флорес в 2003 году, и представлены публике в октябре 2004 года командой ученых под руководством покойного палеонтолога Майкла Морвуда, одного из авторов текущего открытия.

Морвуд и его коллеги объявили свою находку новым видом, получившим имя Homo floresiensis. Изначально палеонтологи считали, что флорессийские люди были потомками человека прямоходящего (Homo erectus). Благодаря феномену так называемой "островной карликовости" за миллионы лет изоляции эти древние люди постепенно выродились и превратились в "хоббитов", чей мозг был в три раза меньше, чем у современных Homo sapiens.

Отсутствие новых окаменелостей заставило многих ученых считать, что "хоббиты" были обычными людьми, которые превратились в карликов из-за врожденных уродств. Только недавно ученые представили убедительные доказательства в пользу того, что "хоббиты" были отдельным видом людей, который появился на острове Флорес как минимум 700 тысяч лет назад и исчез примерно 50 тысяч лет назад, задолго, как считалось ранее, до прибытия человека в Индонезию.

Найденная прираскопках головка топора на участке Маджведбебе, расположенном в регионе Какаду в северной Австралии
© REUTERS
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Уэстэвэй и ее коллеги выяснили, что это, скорее всего, было не так, проводя раскопки в пещере Лида-Аджер, расположенной в центральной части острова Суматра. Останки древних людей здесь были найдены еще в конце 19 века, однако они почти не привлекали внимания ученых по той причине, что их возраст, в силу особенностей тропического климата, нельзя было определить.

Морвуд, Уэстэвэй и их коллеги смогли решить эту загадку, изучая содержимое не самих артефактов или костей, а соседних с ними горных пород. Внутри них накапливаются продукты распада долгоживущих радиоактивных веществ, изучение которых позволяет достаточно точно оценить возраст находок.

К примеру, накопление продуктов деления ядер радиоактивных элементов внутри зерен кварцевого песка заставляет их светиться сильнее при облучении светом или инфракрасным излучением, если они никогда не покидали толщи горных пород.

Изображения диких животных и трафаретные рисунки человеческих рук в пещере на индонезийском острове Сулавеси. 9 октября 2014
© REUTERS / Kinez Riza/Handout via Reuters
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Вычислив возраст различных слоев пород и сталактитов в Лида-Аджер, ученые пришли к выводу, что останки людей в ней были захоронены примерно 73-62 тысячи лет назад, за несколько десятков тысяч лет до предполагаемого времени проникновения Homo sapiens в Юго-Восточную Азию.

Это одновременно означает, что первые люди появились в Австралии и в Индокитае практически одновременно, и говорит о том, что человечество покинуло Африку намного раньше, чем считали ученые. Кроме того, столь ранняя дата проникновения кроманьонцев в Индокитай говорит о том, что они в принципе могли контактировать с "хоббитами" и повлиять на их исчезновение.

Вдобавок, это открытие указывает на то, что первые обитатели Индонезии пережили "вулканический конец света", взрыв супервулкана Тоба, произошедший примерно 71 тысячу лет назад непосредственно у берегов Суматры. Эта катастрофа, как предполагают некоторые антропологи, была причиной почти полного вымирания человечества в эту эпоху, и открытие Морвуда и его коллег ставит это утверждение под сомнение.

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РИА Наука
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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rqe0eoqd0bsmzt4
После этого и вышел запрет на вейпы и кальяны.
20:22
09.08.2017
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