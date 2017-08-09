Доисторического крокодила назвали в честь фронтмена Motorhead

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Британские палеонтологи назвали неизвестный ранее вид доисторического крокодила в честь фронтмена и основателя хард-рок группы Motorhead Лемми Килмистера, сообщил лондонский Музей естествознания.

В заявлении говорится, что окаменелые останки вымершего ящера, которые отныне будут носить название Lemmysuchus obtusidens, были обнаружены в Англии еще в начале XX века и ошибочно отождествлены с другим видом морских крокодилов.

Согласно исследованиям, Lemmysuchus obtusidens относится к роду крокодиломорфных существ из семейства телеозавров, живших на Земле 164 миллиона лет назад в эпоху среднего юрского периода.

Куратор музея Лорна Стил охарактеризовала животное, как "одно из самых ужасных созданий, когда-либо населявших Землю". Она также выразила надежду, что скончавшийся в конце 2015 года музыкант "поднял бы бокал" за ящера со своим именем.