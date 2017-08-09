Испытания российской вакцины от Эболы начались в Гвинее

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. В Гвинее стартуют пострегистрационные испытания российской вакцины от лихорадки Эбола, сообщила журналистам пресс-служба Минздрава РФ.

"Объединенная компания РУСАЛ и Министерство здравоохранения Российской Федерации объявляют о начале пострегистрационных исследований российской вакцины "ГамЭвак-Комби" в Гвинейской Республике. В ходе исследований, которые будут проходить на базе Научного клинико-диагностического центра эпидемиологии и микробиологии (НКДЦЭМ)… вакциной будут привиты более тысячи добровольцев", — говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, программа испытаний включает вакцинацию добровольцев и наблюдение в течение года за состоянием их здоровья и формированием иммунитета. Для организации проведения и координации пострегистрационных исследований российской вакцины минздрав Гвинеи учредил Комитет содействия проведению вакцинации.

Российская комбинированная векторная вакцина против лихорадки Эбола "ГамЭвак-Комби" была разработана в Москве в Научно-исследовательском институте эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Официальная презентация лекарства состоялась в январе 2016 года. Вакцина примечательна тем, что вырабатывает длительный иммунитет у привитого человека и не имеет серьезных побочных эффектов. Новое лекарство является эффективным при хранении в —20 градусов, но в настоящий момент разрабатывается препарат, который будет эффективен также и при +4 градусах. Российская вакцина является единственным легально зарегистрированным на национальном уровне лекарством против Эболы.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы в Западной Африке в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.