Марс оказался планетой миллиона "пылевых дьяволов", заявляют ученые

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Спутниковые карты погоды на Марсе показали, что на его поверхности каждый день появляются миллионы "пылевых дьяволов", небольших песчаных бурь, чье количество недооценивалось учеными в десятки раз, говорится в статье, принятой к публикации в журнале Icarus.

"Пыль на Марсе играет ту же роль, что и вода в атмосфере Земли – она является главным "дирижером" марсианской погоды. Понимание того, как эта пыль поднимается в воздух, является ключом к пониманию погодных процессов на Марсе, и без этого мы просто не сможем понять, как работают различные атмосферные процессы на красной планете", — объясняет Марк Леммон (Mark Lemmon), астроном из Техасского университета A&M в Коледж-Стейшен (США), чьи слова приводит интернет-издание New Scientist.

На Марсе, в отличие от Земли, главной движущей силой всех климатических процессов и причиной эрозии почвы и скал являются не дожди, моря и реки, а ветра, потоки воздуха и пылевые бури. Первые качественные снимки Марса, полученные НАСА в 1985 году после прибытия зонда "Викинг", показали, что такие бури происходят на красной планете невероятно часто, и что они могут представлять большую угрозу для будущих путешественников и колонистов.

Помимо крупных бурь, на поверхности Марса, как показывают загадочные темные линии на поверхности некоторых дюн и кратеров, часто возникают небольшие ураганы, так называемые "пылевые дьяволы", обладающие диаметром примерно в 100 метров и продолжающиеся несколько минут. Из-за малых размеров их почти невозможно увидеть с орбиты, что мешает оценкам того, как часто они возникают и какую угрозу они могут таить для марсонавтов.

Брайан Джексон (Brian Jackson) из государственного университета Бойсе (США) и его коллеги смогли подсчитать число подобных "пылевых дьяволов" и оценить, как много пыли они выбрасывают атмосферу, обратив внимание на то, как они действуют на локальный климат в разных уголках Марса.

Как объясняют ученые, появление или прохождение "пылевого дьявола" по тому или иному участку поверхности планеты приводит к тому, что атмосферное давление резко снижается, а скорость и направление движения ветров над этим участков заметно меняются.

Эти изменения, в свою очередь, отражаются на погоде и климате, что позволяет использовать наблюдения за колебаниями в давлении и характере движения ветров для оценки числа вихрей на поверхности Марса.

Руководствуясь этими идеями, Джексон и его коллеги проанализировали снимки поверхности, полученные зондом MGS и его "наследниками", а также замеры барометров и других климатических научных приборов, установленных на спускаемом модуле "Финикс" и на марсоходе Curiosity.

Как показали эти расчеты, пылевые вихри появляются на поверхности Марса примерно в 10 раз чаще, чем раньше думали ученые. Каждый день, по словам Джексона и его коллег, на Марсе может одновременно существовать несколько миллионов "пылевых дьяволов", чей диаметр составляет около 10-20 метров, а не 100 метров, как предполагалось ранее. Фактически, на каждом квадратном километре поверхности Марса должен существовать хотя бы один "дьявол".

Большое число подобных вихрей, как считает Джексон, может представлять собой большую опасность для будущих экспедиций на Марс, так как трение частичек пыли в сухом воздухе Марса будет порождать мощные электрические поля, способные повредить электронику спускаемых аппаратов, скафандров и других гаджетов.