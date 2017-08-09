Ученые обнаружили неизвестные особенности распространения космических лучей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские ученые с помощью эксперимента НУКЛОН обнаружили явления, не вписывающиеся в современные представления о движении космических частиц, сообщил журналистам ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ Александр Панов.

Комплекс научной аппаратуры НУКЛОН – обсерватория космических лучей высокой и сверхвысокой энергий, размещен на спутнике дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №2, который был запущен с космодрома Байконур 26 декабря 2014 года.

"Результаты эксперимента важны для астрофизики космических лучей, так как некоторые из обнаруженных явлений не вписываются в современные представления о механизмах ускорения и распространения космических частиц, следовательно, могут привести к уточнению этих представлений", — приводит слова Панова пресс-служба МГУ.

Ученые измерили поэлементные энергетические спектры нескольких основных ядер космических лучей, в том числе до недостижимых ранее энергий. Анализ этих спектров указал на существование целого ряда новых явлений, которые важны для понимания механизмов ускорения космических лучей до их гигантских энергий и для понимания механизмов распространения космических лучей в Галактике.

По словам Панова, разработанные для эксперимента НУКЛОН и испытанные в его ходе технические решения и приобретенный опыт будут использованы при планировании будущих космических миссий.

Космические лучи, открытые в 1912 году австрийским физиком Виктором Гессом, на самом деле не имеют никакого отношения к излучению. Это потоки частиц разных энергий и разной природы, исходящие от астрофизических объектов.

Большая часть частиц, которые долетают до Земли, рождаются здесь же, в атмосфере — это так называемые "широкие атмосферные ливни", возникающие, когда космические частицы экстремально высоких энергий сталкиваются с атомами в атмосфере. Изучение этих "ливней" показало, что их провоцируют частицы свервысоких энергий, которые не могли появиться в Солнечной системе — галактические космические лучи, исследовать которые напрямую можно только с помощью космических аппаратов.

Как ранее сообщал научный руководитель проекта, заведующий лаборатории галактических космических лучей Научно-исследовательского института ядерной физики Дмитрий Подорожный, особенностью эксперимента НУКЛОН является миниатюрность аппаратуры. Масса полезной нагрузки составляет всего 400 килограммов, в то время как использовавшиеся до этого комплексы весили несколько тонн.