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РИА Наука
РИА Наука

Палеонтологи откопали в Аргентине динозавра размером с "Боинг-737"

13:2109.08.2017
(обновлено: 13:42 09.08.2017)
07000
© Фото : Museo Paleontologico Egidio Fergulio / D. PolПатаготитан, предположительно крупнейшее сухопутное существо ЗемлиПатаготитан, предположительно крупнейшее сухопутное существо Земли
© Фото : Museo Paleontologico Egidio Fergulio / D. Pol

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Палеонтологи нашли в Аргентине останки гигантского травоядного динозавра. Размеры этого ящера — шесть метров в высоту, 35 метров в длину и 61 тонна веса — делают его одним из самых крупных сухопутных животных в истории Земли, говорится в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Если поставить рядом патаготитана и тираннозавра, то последний выглядел бы настоящим карликом. Не думаю, что эти динозавры внушали какой-то ужас другим существам того времени. Они, скорее всего, были очень медлительными и неторопливыми животными, для которых сам акт ходьбы и побега от хищников был крайне тяжелой задачей", — рассказывает Диего Пол (Diego Pol) из Палеонтологического музея Эджидио Ферульо в Трелью (Аргентина).

Так художник представил себе зауроподов, живших на острове Скай 170 миллионов лет назад
© Фото : Jon Hoad
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По словам ученых, динозавр, получивший имя Patagotitan mayorum, относится к числу титанозавров — семейству крупнейших живых существ, когда-либо обитавших на Земле.

Титанозавры принадлежат к группе зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Семейство Titanosauria считается своего рода "мусорной корзиной" среди гигантских травоядных динозавров: к нему ученые причисляют все новые окаменелости, которые нельзя отнести к тому или иному роду зауроподов.

Останки большинства титанозавров, включая рекордно больших аргентинозавров (гигантов длиной в 35 метров и массой в примерно 55-90 тонн) были найдены в Патагонии – провинции на юге Аргентины, где в далеком прошлом сложились условия, при которых такие крупные существа могли жить и процветать. 

Птица Vegavis iaai у берегов древней Антарктиды
© Gabriel L. Lio -for the Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, Argentina
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Пол и его коллеги открыли еще одного титанозавра, который, как они полагают, претендует на звание самого крупного существа Земли. Во время раскопок в провинции Чубут, где уже находили останки крупных зауроподов и хищников, предположительно охотившихся на них, аргентинские палеонтологи натолкнулись на окаменелости не одного, а сразу шести взрослых титанозавров, погибших, как считают ученые, во время гигантского наводнения или оползня.

© Фото : Museo Paleontologico Egidio Fergulio / A. OteroУченые извлекают останки Патаготитана из пород мелового периода
© Фото : Museo Paleontologico Egidio Fergulio / A. Otero
Ученые извлекают останки Патаготитана из пород мелового периода

Благодаря этому останки гигантских ящеров сохранились практически в первозданном виде, что позволило ученым очень точно оценить их массу, высоту и длину, а также понять, что они имеют дело не с аргентинозаврами или другими уже открытыми видами титанозавров, а с новым представителем этого семейства.

Австралийская бородатая агама
© Фото : Arthur Georges
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Как отмечают Пол и его коллеги, сравнение размеров позвонков аргентинозавров и патаготитанов показывает, что масса первых значительно переоценивалась – она, скорее всего, не превышает 60 тонн, так как кости этих гигантов значительно тоньше и меньше, чем у недавней находки аргентинских ученых.

Открытие еще одного крупного титанозавра, по словам ученых, сделало загадку их появления еще более интересной. Сейчас палеонтологам известны лишь очень небольшие и очень крупные титанозавры, но почему среди них нет ящеров "средних размеров", пока остается тайной.

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