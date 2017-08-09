Ученые доказали, что апатия сокращает продолжительность жизни

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Наблюдения за жизнью пожилых людей и инвалидов в домах престарелых показывают, что апатия и отсутствие мотивации значительно сокращает жизнь человеку и повышает шансы на его преждевременную смерть, говорится в статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

"То, что у постояльцев домов престарелых может развиваться апатия, следует обязательно учитывать при уходе за ними. И сами пациенты, и их родственники, и персонал таких заведений должны поставить перед собой четкую задачу улучшить жизнь пожилых людей и предпринять другие меры, которые бы помогли подавить этот негативный эффект", — заявила Йоханна Нейстен (Johanna Nijsten) из университета Неймегена (Нидерланды).

В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер – концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений, благодаря чему клетки начинают быстрее стареть.

Нейстен и ее коллеги обнаружили первые свидетельства того, что аналогичным образом на человека влияет и апатия – отсутствие цели в жизни и равнодушие ко всему происходящему. Они пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью примерно семи сотен постояльцев домов престарелых в Нидерландах на протяжении нескольких лет.

Как отмечают ученые, психологи и нейрофизиологи достаточно давно изучают то, как апатия меняет работу мозга и психики человека, однако до настоящего времени никто не пытался определить, как безразличие к жизни может влиять на ее продолжительность.

Наблюдения Нейстен и ее коллег показали, что постояльцы домов престарелых с высоким уровнем апатии в среднем умирали гораздо чаще, чем их обитатели, сохранившие волю к жизни и оптимизм. В среднем, их шансы умереть были примерно на 64% выше, чем у остальных пожилых нидерландцев, что в особенности было характерно для людей, сохранивших ясность ума и не ставших жертвами старческой деменции. В таком случае вероятность умереть была выше почти в 2,2 раза.

Что интересно, несмотря на доминирование женщин в домах престарелых, больше всего апатии были подвержены мужчины, риск смерти которых повышался заметно сильнее, чем для представительниц слабого пола.

Тем не менее, главной проблемой всего этого было то, что от апатии страдала примерно половина жителей всех домов престарелых, которые были изучены учеными. Это означает, что апатия является одним из главных факторов риска для их постояльцев, с которым, как подчеркивают ученые, должны сообща бороться и родственники, и сами пожилые люди, и сотрудники подобных заведений.