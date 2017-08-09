США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые доказали, что апатия сокращает продолжительность жизни

11:0209.08.2017
02390
© Fotolia / KwestСостояние человекаСостояние человека
© Fotolia / Kwest

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Наблюдения за жизнью пожилых людей и инвалидов в домах престарелых показывают, что апатия и отсутствие мотивации значительно сокращает жизнь человеку и повышает шансы на его преждевременную смерть, говорится в статье, опубликованной в Journal of the American Geriatrics Society.

"То, что у постояльцев домов престарелых может развиваться апатия, следует обязательно учитывать при уходе за ними. И сами пациенты, и их родственники, и персонал таких заведений должны поставить перед собой четкую задачу улучшить жизнь пожилых людей и предпринять другие меры, которые бы помогли подавить этот негативный эффект", — заявила Йоханна Нейстен (Johanna Nijsten) из университета Неймегена (Нидерланды).

Стресс, архивное фото
© Fotolia / lichtmeister
Ученые нашли связь между депрессией и старением человека

В последние годы ученые нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия не только влияет на психику и поведение человека, но и на его здоровье, в прямом смысле сокращая продолжительность его жизни. К примеру, четыре года назад нидерландские биологи обнаружили, что эпизоды депрессии заметно сокращали длину так называемых теломер – концевых участков хромосом, защищающие ДНК от повреждений, благодаря чему клетки начинают быстрее стареть.

Нейстен и ее коллеги обнаружили первые свидетельства того, что аналогичным образом на человека влияет и апатия – отсутствие цели в жизни и равнодушие ко всему происходящему. Они пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью примерно семи сотен постояльцев домов престарелых в Нидерландах на протяжении нескольких лет.

Как отмечают ученые, психологи и нейрофизиологи достаточно давно изучают то, как апатия меняет работу мозга и психики человека, однако до настоящего времени никто не пытался определить, как безразличие к жизни может влиять на ее продолжительность.

Футбольная площадка в трущобах Рио-де-Жанейро
© REUTERS / Pilar Olivares
Ученые: жизнь в неблагополучных районах ускоряет старение человека

Наблюдения Нейстен и ее коллег показали, что постояльцы домов престарелых с высоким уровнем апатии в среднем умирали гораздо чаще, чем их обитатели, сохранившие волю к жизни и оптимизм. В среднем, их шансы умереть были примерно на 64% выше, чем у остальных пожилых нидерландцев, что в особенности было характерно для людей, сохранивших ясность ума и не ставших жертвами старческой деменции. В таком случае вероятность умереть была выше почти в 2,2 раза.

Что интересно, несмотря на доминирование женщин в домах престарелых, больше всего апатии были подвержены мужчины, риск смерти которых повышался заметно сильнее, чем для представительниц слабого пола.

Стрессовая ситуация. Архив
© Flickr / Michael Clesle
Депрессия удваивает риск инсульта у женщин старше 45 лет

Тем не менее, главной проблемой всего этого было то, что от апатии страдала примерно половина жителей всех домов престарелых, которые были изучены учеными. Это означает, что апатия является одним из главных факторов риска для их постояльцев, с которым, как подчеркивают ученые, должны сообща бороться и родственники, и сами пожилые люди, и сотрудники подобных заведений.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена