Археологи обнаружили в Израиле родную деревню апостолов Андрея и Петра

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Археологи обнаружили на севере Израиля следы, предположительно, упоминаемой в Новом Завете древней рыбацкой деревни Вифсаида, которая считается родиной апостолов Филиппа, Андрея Первозванного и Петра, сообщило издание Haaretz.
Историки полагают, что на этом месте находился город Юлиада, который некогда появился на месте библейской Вифсаиды. Так, историк Иосиф Флавий сообщает, что Ирод Филипп, сын царя Ирода Великого, даровал Вифсаиде статус города и назвал Юлиада в честь Юлии Августы, матери императора Тиберия.
Помимо этого в Эль-Арадже археологи обнаружили глиняные черепки, мозаику, две монеты. Одна из них — из бронзы и датируется поздним II веком до н.э., а вторая — из серебра с изображением императора Нерона (65-66 год н.э.).