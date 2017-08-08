Компьютерные игры-шутеры могут атрофировать мозг, заявляют ученые

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Увлечение шутерами и некоторыми другими компьютерными играми не только улучшает реакцию и краткосрочную память, но и ведет к атрофии центра долгосрочной памяти в мозге человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Molecular Psychiatry.

"Компьютерные игры, как показали наши коллеги, могут улучшать работу некоторых регионов мозга, связанных со вниманием и краткосрочной памятью. Но оказывается, что у этих улучшений есть своя скрытая цена, выражающаяся в деградации гиппокампа, центра долговременной памяти", — рассказывает Грег Уэст (Greg West) из университета Монреаля (Канада).

Последние 20 лет ученые, общественные деятели, политики и озабоченные родители очень долго и жарко дискутируют о том, являются ли компьютерные игры полезными или вредными и как они могут влиять на поведение детей и взрослых, а также на работу мозга человека. Относительно недавно этим вопросом заинтересовались нейрофизиологи, обнаружившие, что некоторые типы игр улучшают работу некоторых регионов мозга и улучшают реакцию и память.

Анализируя результаты этих наблюдений, Уэст и его коллеги заметили, что у многих участников этих опытов происходило не только улучшение реакции и эпизодической памяти, но и несколько ухудшалась долговременная память. Это заставило ученых провести повторные эксперименты, в рамках которых они наблюдали не за изменениями в отдельных регионах мозга, а за всей нервной системой в целом.

Для проведения этих опытов ученые собрали две группы добровольцев, одна из которых включала в себя примерно два десятка заядлых геймеров, а вторая – аналогичное число людей, не увлекающихся видеоиграми.

Перед экспериментом ученые попросили геймеров устроить длительный сеанс "запойного" гейминга и поиграть в Call of Duty, Killzone, Borderlands 2 или любую другую любимую "стрелялку" на их игровой консоли на протяжении 90 часов, после чего пройти тесты и ответить на вопросы ученых.

Встретившись с этими людьми, ученые просветили их мозг при помощи магнитно-резонансного томографа, после чего предложили им пройти простую игру-тест на реакцию и память, в рамках которой они должны были запомнить выход из лабиринта и вывести одинаковые фигурки из них четыре раза.

С одной стороны, эти эксперименты подтвердили, что геймеры обладают более быстрой реакцией и лучшей эпизодической памятью, чем остальные люди. Это выражалось в повышенной толщине и активности тех участков коры и глубинных слоев мозга, которые отвечают за эти функции.

С другой стороны, этот "апгрейд" не был бесплатным для них – повышение активности так называемого полосатого тела мозга, управляющего реакцией и краткосрочной памятью, привело к снижению активности гиппокампа, центра долговременной памяти. Это привело к тому, что гиппокамп геймеров начал атрофироваться и уменьшаться в объеме, что может привести к проблемам с памятью в преклонные года жизни.

Подобная "скрытая цена" улучшения реакции и краткосрочной памяти, как отмечают ученые, может быть очень опасной для людей, чей гиппокамп изначально находится в плохом состоянии – для носителей болезни Альцгеймера, Паркинсона, старческой деменции или шизофрении.

Как подчеркивают ученые, не все игры действуют на мозг подобным образом – параллельно они проводили эксперименты с другой группой добровольцев, представители которой играли в трехмерную версию "Марио" и некоторые другие платформеры. Работа гиппокампа у таких геймеров не ухудшилась, а улучшилась, а работа полосатого тела не поменялась.

Особенно сильно это проявлялось в играх, где не было "компаса", встроенных карт и других методов навигации, которые заставляли игроков самостоятельно запоминать ориентиры и пользоваться памятью во время игры. По этой причине ученые советуют разработчикам игр усложнять их геометрию и ландшафта, и отказываться от автоматической навигации для того, чтобы помочь игрокам избежать атрофии мозга.