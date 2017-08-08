США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Биологи сделали большой шаг к созданию "таблетки зарядки" для сердца

12:3708.08.2017
01050
© Fotolia / tilialucidaБиообразцы в криопробиркахБиообразцы в криопробирках
© Fotolia / tilialucida

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Биологи открыли белок, заставляющий сердце наращивать массу мышечных волокон и улучать свою работу во время физических нагрузок, синтетические аналоги которого могут стать своеобразной "таблеткой зарядки", говорится в статье, опубликованной в журнале Cell Research.

"Когда часть сердца умирает, выжившие клетки пытаются адаптироваться к этому, увеличиваясь в размерах, но это чаще всего приводит к аномалиям и никак не помогает сердцу прокачивать больше крови. Мы обнаружили, что белок CT1 заставляет клетки сердца расти нормальным образом, попутно стимулируя рост сосудов в сердце. Это повышает его выносливость, имитируя то, что происходит при занятиях спортом", — рассказывает Линн Мегени (Lynn Megeney) из университета Оттавы (Канада).

Бирманский питон
© Фото : Stephen M. Secor
Кровь питона содержит средства от болезней сердца, выяснили ученые

Сердце человека и всех остальных млекопитающих, в отличие от питонов и некоторых других видов рептилий, способных временно увеличивать и уменьшать мощность главного "мотора" кровеносной системы, по-настоящему растет только во время детства и впоследствии практически не меняется. Рост "взрослого" сердца, так называемая гипертрофия, является не полезным, а опасным для здоровья явлением, конечным итогом которого обычно является остановка кровообращения и смерть.

Тем не менее, существуют и относительно безопасные способы улучшить работу и укрепить здоровье сердца – зарядка и беременность. При тренировках и при появлении ребенка в утробе женщины число волокон внутри мускульных клеток сердца постепенно растет, что позволяет ему сильнее и чаще сокращаться, тогда как масса сердца и число клеток фактически не меняются.

Как рассказывает Мегени, ученые достаточно давно пытаются найти механизм, заставляющий сердце расти подобным образом, так как его открытие позволило бы спасти жизни многим людям, страдающим от порока сердца и других болезней, не позволяющих им заниматься спортом и тренироваться без риска заполучить еще большие проблемы со здоровьем.

Ученые нашли решение этой проблемы – белок кардиотрофин-1 (CT) – экспериментируя с веществами, предположительно вызывающими гипертрофию сердца или влияющими на его работу иным образом. Добавляя растворы этих молекул в культуры клеток сердца крыс и мышей, биологи наблюдали за тем, как меняется их поведение и пытались найти такую комбинацию веществ, которая бы укрепляла бы их, но при этом не заставляла бы увеличиваться в размерах.

Легкая атлетика. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Случаи гибели спортсменов из-за проблем с сердцем в 2003-2015 годах

По словам Мегени, ученые изначально не ожидали каких-то успехов от кардиотрофина, так как это вещество, как показывали прошлые опыты, было связано с развитием различных патологий сердца и повышенным давлением. Оказалось, что этот белок был не причиной, а следствием развития всех этих проблем – вырабатывая его молекулы, организм пытался защитить сердце от гибели.

Как показали опыты, добавление CT в культуры любых типов клеток сердца заставляло их наращивать число волокон и повышало их выносливость, причем этот эффект был не постоянным, как при развитии гипертрофии сердца, а временным. Это очень важно с медицинской точки зрения, так как это позволяет прекратить лечение, если что-то пойдет не так.

Открыв неожиданные плюсы у кардиотрофина, ученые проверили, как это вещество подействует на сердце нескольких мышей и крыс, страдавших от легочной гипертензии или перенесших инфаркт. Инъекции CT смогли предотвратить развитие гипертрофии сердца и ликвидировали последствия сердечного приступа, что показало, что данный белок можно использовать в терапевтических целях.

Ученый проводит опыты на крысе, пережившей инфаркт
© Фото : Дмитрий Сонин
Ученые из России создают наночастицы, способные бороться с инфарктом

"Создание этой экспериментальной терапии очень радует нас, в том числе и потому, что ее можно использовать для борьбы с последствиями сердечной недостаточности в левой, и в правой половине сердца. Сейчас единственным способом ликвидации последствий "правой" сердечной недостаточности является полная пересадка сердца, а последствия проблем с левой половиной сердца можно лишь частично ликвидировать при помощи лекарств", — добавляет Данкан Стюарт, коллега Мегени.

В ближайшее время ученые планируют провести подобные эксперименты на добровольцах. Если эти опыты будут успешными, то через несколько лет лекарства на базе кардиотрофина могут войти в медицинскую практику.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена