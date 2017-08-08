Спутник "Канопус-В-ИК" передал первый снимок в инфракрасном диапазоне

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Научным центром оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ, входит в холдинг "Российские космические системы") получен и обработан первый снимок, сделанный аппаратурой многоканального радиометра среднего и дальнего инфракрасных диапазонов, установленной на космическом аппарате (КА) "Канопус-В-ИК", говорится в сообщении "Роскосмоса".
"Канопус-В-ИК" является вторым аппаратом в космическом комплексе "Канопус-В". Он предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязнений, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов, наблюдения заданных районов земной поверхности, картографирования.
Космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" был запущен и успешно выведен на целевую орбиту 14 июля 2017 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и разгонным блоком "Фрегат".