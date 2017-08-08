Спутник "Канопус-В-ИК" передал первый снимок в инфракрасном диапазоне

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Научным центром оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ, входит в холдинг "Российские космические системы") получен и обработан первый снимок, сделанный аппаратурой многоканального радиометра среднего и дальнего инфракрасных диапазонов, установленной на космическом аппарате (КА) "Канопус-В-ИК", говорится в сообщении "Роскосмоса".

"На первом тестовом снимке удалось зафиксировать тепловые точки на прикаспийских территориях России и Казахстана. Работающая в инфракрасных диапазонах аппаратура "Канопус-В-ИК" способна обнаружить различные тепловые объекты, в том числе и очаги пожаров площадью всего 25 квадратных метров", — отмечается в сообщении.

"Канопус-В-ИК" является вторым аппаратом в космическом комплексе "Канопус-В". Он предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных явлений, обнаружения очагов лесных пожаров, крупных выбросов загрязнений, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных (в том числе водных и прибрежных) ресурсов, наблюдения заданных районов земной поверхности, картографирования.

Использование космического комплекса "Канопус-В" осуществляется в соответствии с заявками потребителей на получение информации дистанционного зондирования Земли и востребованы МЧС России, министерством природных ресурсов и экологии, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российской академией наук, а также коммерческими потребителями оперативной информации.

Космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" был запущен и успешно выведен на целевую орбиту 14 июля 2017 года ракетой-носителем "Союз-2.1а" и разгонным блоком "Фрегат".