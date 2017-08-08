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РИА Наука
РИА Наука

ДНК трески помогла ученым раскрыть один из секретов успеха викингов

10:4208.08.2017
(обновлено: 10:53 08.08.2017)
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© Фото : предоставлено мэрией КатойрыПраздник викингов в Катойре, ИспанияПраздник викингов в Катойре, Испания
© Фото : предоставлено мэрией Катойры

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Анализ ДНК, извлеченной из костей средневековой трески, помог ученым выяснить, что викинги торговали рыбой фактически по всей Европе более тысячи лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале PNAS.

"Торговля рыбой была одной из тех вещей, которая начала связывать между собой разные части Европы в средние века. Хедебю был одним из важнейших торговых центров в начале средневековья. Это было место, где север встречался с югом, христианин – с язычником, и цивилизованные народы — с варварами, не признававшими денег", — рассказывает Джеймс Барретт (James Barrett) из Кембриджского университета (Великобритания).

Участники ежегодного фестиваля викингов. Шетландские острова, январь 2016
© AFP 2017 / Andy Buchanan
Викинги жили в Скандинавии уже 10 тысяч лет назад, заявляют ученые

За последние годы ученые многое узнали о жизни Европы и других уголков мира в доисторические эпохи, когда письменность еще не была изобретена, благодаря открытию методик извлечения ДНК из останков людей и животных, и своеобразному "слиянию" химии и археологии.

Генетики, археологи и химики узнали, когда люди научились пить молоко и начали держать домашний скот, когда первые европейцы начали варить и хранить пищу в горшках, изобрели сыр, пиво и другие продукты, а также выяснили, что первые викинги появились в Скандинавии как минимум 10 тысяч лет назад.

Барретт и его коллеги раскрыли еще один секрет древней истории, касающийся появления первых викингов и подтверждающий популярную сегодня теорию о том, что скандинавы изначально были торговцами и лишь потом примерили на себя роль завоевателей и пиратов. Ученые пришли к такому выводу, изучив ДНК трески, чьи останки были найдены в Хедебю – крупнейшем центре торговли на севере Европы, расположенном на юге средневекового Королевства данов, государства викингов в современной Дании и северной Германии.

Фестиваль OPEN AIR Легенды норвежских викингов
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первые викинги были торговцами, а не пиратами, выяснили ученые

Благодаря холодному климату и другим благоприятным условиям, ДНК в останках рыбы неплохо сохранилась, что помогло ученым восстановить не только митохондриальную ДНК, позволяющую проследить родословную ее обладателя, но и весь остальной геном трески. Это позволило историкам выяснить, где была выловлена эта рыба и к какому "племени" она относилась.

К большому удивлению ученых, почти вся рыба, попавшая в Хедебю и другие торговые центры в будущих Германии и Дании, была выловлена почти за тысячу километров от этих древних городов, в окрестностях современных норвежских Лофотенских островов и в антарктических водах Атлантики.

Это открытие, как отмечает Барретт, является интересным сразу по нескольким причинам. Во-первых, оно означает, что первые викинги сушили треску на продажу и проплывали огромные расстояния для того, чтобы продать или обменять ее на другие интересные им товары на юге. Это говорит о том, что первые торговые сети появились в Европе гораздо раньше, чем думали ученые.

Древний горшок. Архив
© РИА Новости / Эмма Зиливинская, Дитрий Васильев
Жир на горшках помог ученым изучить меню древних скандинавов

Во-вторых, данное открытие свидетельствует о том, что традиции по производству знаменитой норвежской сушеной трески появились на Лофотенских островах как минимум тысячу лет назад, дожив до наших времен практически в первозданном виде. Более того, хроники раннего средневековья указывают на то, что викинги могли начать готовить и продавать сушеную рыбу уже в 5 веке нашей эры.

Все это делает историю превращения жителей Скандинавии из мирных торговцев в грозных разбойников еще более интересной, заключают ученые.

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